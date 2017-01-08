Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
10 обидных заблуждений о психологах
Путин впервые за 14 лет отклонил один из законов, одобренных ГД
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
Собака, похожая на льва, покорила пользователей Сети
Самые трогательные видео годаРождество - время чудесных историй. Например, о человеческой доброте и о доброте среди животных
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
50-летняя Джанет Джексон родила сына
Земляне увидят столкновение двух звезд
Неизвестный с ножом напал на полицейский участок
«Реал» повторил рекорд «Барсы», Муса сделал дубль за «Лестер»
Радулов и Щербак «зажгли» в Торонто, Кучеров не спас «Тампу»
Екатерина Андреева посетила самый опасный город Камбоджи
Принц Гарри познакомился с отцом своей девушки
10 обидных заблуждений о психологах
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
9Стрельба в стамбульском клубе
13События недели в фотографиях
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
13:17 (мск), источник: Интерфакс

Росгвардия получит на вооружение стреляющий под водой автомат

Москва. 8 января. INTERFAX.RU — Российские военные и служащие Росгвардии со следующего года начнут получать модифицированный автомат двухсредный специальный (АДС), сообщил производитель оружия.

Источник: РИА "Новости"

«Есть контракты уже, заказы со стороны Минобороны РФ, ФСБ РФ, Росгвардии и МВД. Со следующего года уже будет организовано серийное производство», — сообщил ранее журналистам директор «Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия» Алексей Сорокин.

По его словам, автомат может стрелять и на суше, и под водой. «Для того, чтобы стрелять в другой среде, нужен минимальный набор манипуляций», — сказал Сорокин.

ЦКИБ СОО входит в «НПО Высокоточные комплексы» (структура «Ростеха»).

Комментарии
5
дядя Коля
Под водой , РЫБА !!!.....Нацгвардия тоже кушать хочет.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Сергей Саморуков
А зачем им такой автомат ? И что это за личная армия и с какого перепуга мы должны её содержать ??? Может всё-таки образованием и наукой надо заниматься , а не в солдатики играть ? Российская армия , Полиция , ФСБ , теперь эти ...не много ли для нищей страны ?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
гриша гордиенко
Под водой народ не живет...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Очевидец снял на видео взлет и падение Ту-154
Песков рассказал о планах Путина на новогодние праздники
Трамп пообещал повысить уважение России к США
Отключение электричества в Турции связали с кибератаками США
Глава UKAD призвал отстранить сборную России от Олимпиады-2018
США и Южная Корея создадут бригаду для убийства Ким Чен Ына
Папа Римский отказался пересесть в бронированный папамобиль
В России предложили изменить систему установки тарифов ЖКХ
Спорт
Валерий Брагин: Вышли бы в финал — победили бы Канаду Главный тренер молодежной сборной России ответил на вопросы журналистов по возвращению команды из Монреаля в Москву
Авто
Лучшее за 2016: 6 советских чудо-машин Громадный карьерный «БелАЗ»? Трактор «Кировец»? У нас были машины и покруче!
Hi-Tech
Самые красивые девушки первой техновыставки года Мы собрали галерею девушек, которые представляли новейшие гаджеты на выставке CES 2017 в Лас-Вегасе
Кино
К 70-летию Марины Неёловой: душевные фильмы с актрисой Одна из любимых советских актрис, прекрасная Марина Неёлова отмечает юбилей — в честь этого вспоминаем ее самые запоминающиеся роли, от капризной принцессы до скромной учительницы
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно?
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Рынок недвижимости РФ ждут законодательные изменения
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Все о ремонте
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Новогодний декор дома и участка
Идеи праздничного декора из любимых кинофильмов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь