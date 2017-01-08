Росгвардия получит на вооружение стреляющий под водой автомат

«Есть контракты уже, заказы со стороны Минобороны РФ, ФСБ РФ, Росгвардии и МВД. Со следующего года уже будет организовано серийное производство», — сообщил ранее журналистам директор «Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия» Алексей Сорокин.

По его словам, автомат может стрелять и на суше, и под водой. «Для того, чтобы стрелять в другой среде, нужен минимальный набор манипуляций», — сказал Сорокин.