Портнов выложил вторую запись разговора Корбана и Пашинского

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Бывший замглавы Администрации президента Андрей Портнов разместил вторую часть разговора, который, по его словам, состоялся между нардепом Сергеем Пашинским («Народный фронт») и экс-замглавы Днепропетровской облгосадминистрации (ДОГА) Геннадием Корбаном.

«Пашинский в марте 2015 года обратился к действующему заместителю главы Днепропетровской областной администрации (Геннадию Корбану — Ред.) с небольшой личной просьбой. Она заключалась в том, чтобы отпустить из следственного изолятора содержащегося там Виктора Науменко, при диктаторском режиме — заместителя главы Днепропетровского областного совета», — написал Портнов на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что Науменко был взят под стражу по подозрению в превышении власти, способствованию массовым беспорядкам, организации титушек, препятствованию деятельности журналистов и причастности к столкновениям возле ДОГА 26 января 2014 года во время одного из вече.