Порошенко опубликовал свой список впечатляющих книг 2016 года

В шесть книг, которые президент советует не обойти вниманием украинцам, попали «Воспоминания» Павла Скоропадского, «25 побед Украины» Александра Палия, «Тамплиеры» Сергея Жадана, Secondhand time Светланы Алексиевич, Антология украинской поэзии ХХ века и издание «Казимир Малевич. Киевский период 1928—1930» Татьяны Филевской.

Приводим список самых интересных книг по версии Петра Порошенко с комментариями президента и цитатами из этих произведений.

«Воспоминания», Павел Скоропадский

Великороссы говорят: «Никакой Украины не будет», а я говорю: «Чтобы не случилось, Украина в той или иной форме будет. Невозможно заставить реку идти против течения, так же и с народом, его не заставишь отказаться от своих идеалов».

«25 побед Украины» Александр Палий

В истории были целые эпохи, когда масштабные нападения врагов отбивались по несколько за год. Чтобы сохраниться на такой привлекательной и жаданній для врагов земли, наши предки не могли не побеждать.