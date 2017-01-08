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13:45 (мск), источник: РБК - Украина

Порошенко опубликовал свой список впечатляющих книг 2016 года

Президент Украины Петр Порошенко находит время для книжных новинок украинских издательств и не только. В этом году он составил свой ТОП-6 книг, которые назвал впечатляющими и достойными внимания. Рейтинг опубликовали в издании Medium.

Источник: AP 2016

В шесть книг, которые президент советует не обойти вниманием украинцам, попали «Воспоминания» Павла Скоропадского, «25 побед Украины» Александра Палия, «Тамплиеры» Сергея Жадана, Secondhand time Светланы Алексиевич, Антология украинской поэзии ХХ века и издание «Казимир Малевич. Киевский период 1928—1930» Татьяны Филевской.

Приводим список самых интересных книг по версии Петра Порошенко с комментариями президента и цитатами из этих произведений.

«Воспоминания», Павел Скоропадский

Великороссы говорят: «Никакой Украины не будет», а я говорю: «Чтобы не случилось, Украина в той или иной форме будет. Невозможно заставить реку идти против течения, так же и с народом, его не заставишь отказаться от своих идеалов».

«25 побед Украины» Александр Палий

В истории были целые эпохи, когда масштабные нападения врагов отбивались по несколько за год. Чтобы сохраниться на такой привлекательной и жаданній для врагов земли, наши предки не могли не побеждать.

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«Тамплиеры», Сергей Жадан

Когда стоишь под небесами зимы, И небеса разворачиваются и уплывают прочь, Понимаешь, что жить нужно там, где тебя не пугает смерть.

Secondhand time, Svetlana Alexievich

Никто нас не учил, как быть свободными. Нас только учили, как умирать за свободу.

Антология украинской поэзии ХХ века от «А-ба-ба-га-ла-ма-га»

Интересная и уникальная сборник украинской поэзии, десятки известных и малознаних имен — Павел Тычина, Богдан-Игорь Антоныч, Освальд Буркхард (Юрий Клен), Михайль Семенко, Елена Телига, Олег Ольжич.

«Казимир Малевич. Киевский период 1928—1930», Татьяна Филевская

Это книга о киевском периоде жизни «самого известного киевлянина мира» — основательная сборка наследия Малевича в Киеве. Кстати, в Днепре завершили работу над первым в Украине музеем АТО.

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