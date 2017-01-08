Израильский дипломат назвал Бориса Джонсона идиотом и собрался «убрать» его зама

Масот встретился с британской чиновницей Марией Стриццоло (Maria Strizzolo) в лондонском ресторане в октябре 2016 года. Третьим участником встречи был человек, которого называют Робином. Это репортер Al Jazeera под прикрытием, по легенде — представитель дружественной Израилю группы лейбористов. Он и заснял разговор. Результаты его шестимесячного расследования публикуются сейчас.

Израильский дипломат заявил, что глава британского дипведомства — «идиот, не выполняющий никаких обязанностей», при этом подчеркнул, что он «в целом хорош», так как поддерживает Израиль.

Далее разговор коснулся другой темы — способов «убрать» нескольких членов парламента, в том числе заместителя министра сэра Алана Дункана (Alan Duncan), который известен пропалестинской позицией и критикой в адрес Израиля.

Посол Израиля в Великобритании Марк Регев (Mark Regev), как сообщает Al Jazeera, принес извинения Дункану за случившееся.