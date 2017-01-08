FoxNews опубликовал послание Влада Плахотнюка к лидеру Белого дома Дональду Трампу

Влад Плахотнюк изложил принципы развития нашей страны и выразил надежду, что желание США восстановить хорошие отношения с Россией благоприятно скажется и на Молдове.

В статье, опубликованной FoxNews, Влад Плахотнюк пишет, что наша страна намерена идти вперёд со свободной рыночной экономикой, будучи партнёром Запада, и в то же время, оставаясь в мире с Востоком. Лидер Демпартии отметил, что Молдова также рассчитывает на поддержку США в вопросе евроинтеграции нашей страны.

Политик надеется, что обещания администрации Трампа наладить отношения с Россией может положительно сказаться и на безопасности нашей страны. Он пишет, что хоть многие граждане Молдовы настроены проевропейски, это не значит, что они против России. Наша страна намерена сотрудничать и с Западом, и с Востоком, а не быть полем битвы между двумя великими державами. Компромисс между Вашингтоном и Москвой поможет решить проблему сепаратизма в нашей стране.

Политик также изложил принципы развития, на которые опирается молдавское правительство, и подчеркнул среди них борьбу с коррупцией. Влад Плахотнюк уточнил, что хоть в нашей стране избрали пророссийского президента, Молдова не сменит проевропейский курс. Кроме того, кабмин продолжит реализацию реформ, предусмотренных в Соглашении об ассоциации с ЕС, которые необходимы для модернизации страны.

Председатель Демпартии заключил, что США и Евросоюз вдохновляют Молдову на изменения. Он также выразил надежду, что сотрудничество и с сообществом, и с Вашингтоном продолжится.