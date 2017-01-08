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19:57 (мск), источник: РИА Новости

Обаме понравилось беседовать с Трампом

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Уходящий президент США Барак Обама признался, что получил удовольствие от бесед с Дональдом Трампом, проведенных после его победы на прошедших президентских выборах.

Источник: AP 2016

Обама ответил на вопросы о Трампе, которому уступит должность 20 января, в интервью американскому каналу ABC.

Я думаю, он человек, очень располагающий к себе, коммуникабельный, я получил удовольствие от бесед, которые у нас были
Барак Обама
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Он отметил, что Трамп был открыт к предложениям, и уходящий президент постарался объяснить преемнику разницу между президентской гонкой и управлением страной.

Обама также добавил, что Трампу важно понимать, что вести дела «так же, как в семейном бизнесе» не получится, необходимо уважать государственные институты, политический процесс и работу в команде.

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа пройдет 20 января в Вашингтоне у здания Капитолия, где заседает конгресс США. На церемонии будут присутствовать от двух до трех миллионов человек.

Комментарии
1
А Б
Недолго осталось ждать того момента, когда можно будет сравнить предвыборные обещания Трампа с его реальными делами.
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