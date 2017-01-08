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21:15 (мск), источник: 112.ua

Ющенко: Нам понадобится несколько лет вернуться к статусу-кво в наших отношениях с Израилем

Третий президент Украины Виктор Ющенко считает, что после голосования Украины в ООН за «антиизраильскую резолюцию» стране понадобится несколько лет для нормализации отношений. Об этом Ющенко заявил в Hard Talk на телеканале «112 Украина».

Источник: 112.ua

«Я думаю, что нам стоит вернуться к субъектности, когда говорим о задачах, которые мы ставим во внешней политике. Мы должны руководствоваться национальными интересами. Я убежден, что-то, что случилось сегодня в отношениях с Израилем, при той “дорожной карте”, которая намечала достижения: Израиль нас поддерживал во всех голосованиях, Израиль декларировал процедуру рассмотрения закона о Голодоморе 1932−1933 годов актом геноцида. К этому надо долго идти, и когда мы к этому пришли, конечно, стоит ставить на весы национальные интересы. Я не понимаю, что мы выиграли с точки зрения международной консолидации, международной поддержки, в частности поддержки американцев, или блокировали такое голосование, или голосовали против. Это их объяснения, почему они так поступают», — считает Ющенко.

Также третий президент усомнился, что таким образом Украина смогла набрать «очков» в отношениях с США.

«Нам следует исходить из своего интереса. Если мы в нужный момент Израилю не подали руку, я думаю, что нам понадобится несколько лет вернуться к статусу-кво в наших отношениях. И это вызывает только знак вопроса. Для чего это? Что мы выиграли на второй чаше весов? Новый актив у нас появился? Отношения с США? Не думаю. Потому что еще много нужно сделать, чтобы эта логика была убедительна и в пользу украинских интересов, двусторонних украинского-американских интересов», — заявил Ющенко.

23 декабря Совбез ООН принял резолюцию, в которой говорится, что создание Израилем поселений на оккупированной палестинской территории «не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права». Ее поддержали 14 членов Совбеза, в том числе Украина. США, которые ранее блокировали подобные проекты, воздержались.

Авторами документа являются Малайзия, Новая Зеландия, Сенегал и Венесуэла.

В субботу, 24 декабря, Нетаньяху принял решение отменить визит украинского премьер-министра Владимира Гройсмана, который должен был прибыть в Израиль на следующей неделе.

Решение было принято в свете голосования Украины в пользу резолюции СБ ООН.

Израиль считает весь Иерусалим своей столицей. В то же время палестинцы рассматривают Восточный Иерусалим как столицу будущего палестинского государства.

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