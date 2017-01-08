Обама рассказал о своем самом трудном решении на посту президента

«Самое трудное решение я принял в начале работы на посту президента, когда приказал отправить еще 30 тыс. солдат в Афганистан, являясь при этом тем, кто хотел покончить с обширным присутствием (американских) военных в других странах», — сказал он.

Глава государства напомнил, что всегда считал кампанию США в Ираке ошибкой и полагал, что внимание нужно сосредоточить именно на Афганистане.

«Я думаю, это было правильным решением, потому что на тот момент “Талибан” значительно усилился», — добавил он.

Обама указал на то, что с тех пор США помогли укрепить афганские вооруженные силы. Кроме того, теперь отказ от масштабного применения наземных сил привел к тому, что, по мнению хозяина Белого дома, Соединенные Штаты «будут с меньшей долей вероятности рассматриваться, как оккупанты».

В качестве примера он привел текущую операцию по освобождению Мосула в Ираке от боевиков группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), которую проводят местные силы.