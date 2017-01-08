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21:38 (мск), источник: РИА Новости

Глава Пентагона заявил о «нулевом» вкладе России в борьбу с ИГ

ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости. Вклад России в борьбу США с ИГ (террористическая группировка, запрещена в России) «нулевой», присутствие РФ «усиливает гражданскую войну», заявил в воскресенье в интервью телеканалу NBC глава оборонного ведомства США Эштон Картер.

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Нет, они не сделали ничего против (ИГ), фактически ноль. Они пришли, говоря, что будут бороться с ИГ и помогать урегулировать гражданскую войну в Сирии, они не сделали ни одно из этого.
Эштон Картерглава Пентагона

По его словам, «поведение русских делает прекращение гражданской войны там сложнее…, они усилили сирийскую гражданскую войну».

Картер с приходом новой администрации 20 января покинет пост главы Пентагона.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии.

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