В Омске бывшим высокопоставленным чиновникам вернут прибавки к пенсиям

Дополнительные выплаты бывшим госслужащим в новом 2017 году будут возобновлены в полном объеме.

Выплату пенсионных льгот экс-чиновникам до лучших времен приостановил Омский областной суд. Однако бывшие министры и главы департаментов не смогли смириться с тем, что теперь им придется затянуть пояса. Свои права они решили отстаивать в Верховном суде и добились успеха.

Как уже сообщала «РГ», в 2016 году Заксобрание Омской области приостановило выплаты надбавок к пенсиям, получаемым бывшими губернаторами и министрами региона. Помимо этого бонусов лишились и вышедшие на заслуженный отдых муниципальные служащие. С требованием отменить надбавки чиновникам к депутатам Заксобрания обратился прокурор Омской области Анастас Спиридонов.

— На фоне оставляющей желать лучшего экономической ситуации в регионе такие льготы недопустимы, — посчитал прокурор. — Предоставление дополнительных гарантий в условиях дотационного бюджета Омской области, наличия значительного количества неисполненных судебных решений, в том числе по обеспечению жильем детей-сирот, в настоящее время вступает в противоречие с принципами самостоятельности и сбалансированности бюджетов. Выплата данных надбавок не обеспечивает баланс частных и публичных интересов и противоречит требованиям законодательства.

Как выяснилось, ежегодно на поддержку бывших губернатора и министров из областной казны тратилось более сотни миллионов рублей. Помимо пенсии им еще и полагались солидные бонусы. К примеру, в 2016 году на доплаты для «эксов» в бюджете был заложен 161 миллион рублей. Между тем на эти деньги можно было обеспечить жильем более сотни омских сирот.

Несмотря на то что Омская область включена в список дотационных регионов, а казна который год подряд остается дефицитной, бонусы бывшим представителям власти выплачивались в полном объеме. По данным прокуратуры, ежемесячно 70 пенсионеров, поработавших в омском правительстве министрами, их заместителями и замами председателя, получали солидную прибавку на общую сумму 4,3 миллиона рублей. При этом на «парашюты» могли рассчитывать даже чиновники, проработавшие в правительстве всего несколько месяцев.

Решение о «разморозке парашютов» бывшие чиновники уже называют настоящим новогодним подарком. Между тем в бюджете Омской области на 2017 год эти выплаты уже не предусмотрены. Где региональные власти собираются изыскать дополнительные 100 миллионов рублей на поддержку бывших коллег, пока неизвестно.