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01:16 (мск), источник: Интерфакс

Израиль принес извинения Великобритании за слова своего дипломата

Шаи Масот назвал главу МИД Великобритании Бориса Джонсона «идиотом» и призывал «вывести из строя» его заместителя.

Источник: AP 2016

Москва. 9 января. INTERFAX.RU — Израильское посольство в Великобритании принесло извинения за слова своего сотрудника Шаи Масота в разговоре с британской чиновницей. Слова Масота зафиксировал и опубликовал телеканал «Аль-Джазира».

В разговоре с британской чиновницей Марией Стриццоло Масот высказался о британском министре иностранных дел Борисе Джонсоне, как о «безответственном идиоте».

Так же он предложил «вывести из строя» заместителя министра иностранных дел Великобритании сэра Алана Дункана из-за его критики строительства израильских поселений на палестинских территориях.

СБ ООН 23 декабря большинством голосов одобрил проект резолюции с требованием к Израилю остановить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. В ответ израильские власти пообещали принять ответные меры против ООН. По информации СМИ, эти меры будут нацелены, главным образом, на Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

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