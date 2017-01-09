Израиль принес извинения Великобритании за слова своего дипломата

Москва. 9 января. INTERFAX.RU — Израильское посольство в Великобритании принесло извинения за слова своего сотрудника Шаи Масота в разговоре с британской чиновницей. Слова Масота зафиксировал и опубликовал телеканал «Аль-Джазира».

В разговоре с британской чиновницей Марией Стриццоло Масот высказался о британском министре иностранных дел Борисе Джонсоне, как о «безответственном идиоте».

Так же он предложил «вывести из строя» заместителя министра иностранных дел Великобритании сэра Алана Дункана из-за его критики строительства израильских поселений на палестинских территориях.

СБ ООН 23 декабря большинством голосов одобрил проект резолюции с требованием к Израилю остановить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. В ответ израильские власти пообещали принять ответные меры против ООН. По информации СМИ, эти меры будут нацелены, главным образом, на Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).