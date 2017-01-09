Пар сгущают до табачного дыма

Спикера Мосгордумы не устроило, что федеральное законодательство «не регулирует вопросы курения, продажи, оборота электронных сигарет (вейпов), в том числе несовершеннолетним». По информации «Ъ», в МГД обсуждалось несколько вариантов, как добиться контроля над вейпингом: предлагалось, в частности, поддержать уже внесенные в Госдуму схожие законопроекты или попытаться регулировать этот вопрос в рамках городских полномочий в соответствии с законами «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и «Об образовании в РФ». В итоге было решено, что таких полномочий недостаточно, а чужие инициативы могут остаться без движения. Поэтому Мосгордума планирует после новогодних праздников оформить свои предложения в отдельный законопроект и внести его в Госдуму.

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МГД хочет ввести понятия «электронные системы доставки никотина» (ЭСДН) и «электронные системы доставки продуктов, не являющихся никотином», чтобы под регулирование подпадали никотиносодержащие и безникотиновые электронные испарители, электронные сигареты, электронные кальяны, электронные парогенераторы и другие аналогичные устройства. Предложено запретить продажу вейпов несовершеннолетним; ограничить использование вейпов с никотином в общественных местах; ограничить рекламу вейпов; установить требования, которые «позволят их классифицировать, определять некачественную продукцию и контролировать ее оборот».



«Использование вейпов не регулируется антитабачным законом в силу отсутствия в них табачного дыма, процесса тления и визуального сходства с сигаретами», — сказал «Ъ» Алексей Шапошников".

Есть основания предполагать, что моду на вейпы продвигают производители, среди которых есть и табачные компании. В условиях сокращения рынка они борются за сохранение прибыли, искусственно формируя спрос на новый вид продукции. Алексей Шапошников Инициатор проекта, спикер Мосгордумы

По его словам, использование вейпов «такая же пропаганда курения, как и в случае с обычными сигаретами». Спикер МГД также предлагает департаменту образования Москвы провести в школах лекции о вреде вейпинга и подумать над созданием социальной рекламы против «парения». Дискуссия вокруг ограничения вейпинга идет давно. «Сегодня пар, завтра никотин. Надо запрещать», — призывал в сентябре экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. В декабре о необходимости приравнять электронные сигареты к обычным заявили в Минздраве.



«Алексей Шапошников мало известен широкой публике. Так что резонансные законопроекты для повышения личной популярности и напоминания москвичам о существовании Мосгордумы явно не лишние», — считает политтехнолог Константин Калачев.



Председатель правления Профессионального альянса участников русского рынка электронных никотиновых систем (ПАУРРЭНС) Максим Королев убежден, что полностью распространять на электронную продукцию ограничения, действующие для обычных сигарет, неправильно.

Наоборот, электронные системы должны в определенной степени поощряться к распространению, потому что таким образом достигается цель рамочной конвенции ВОЗ — уменьшить вред от канцерогенов, содержащихся в табачном дыме. Максим Королев Председатель правления Профессионального альянса участников русского рынка электронных никотиновых систем