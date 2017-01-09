Экс-премьер Украины Азаров высказался о создании правительства в изгнании
Этому может помочь решение суда в РФ о признании киевского Майдана 2014 года госпереворотом.
Этому может помочь решение суда в РФ о признании киевского Майдана 2014 года госпереворотом.
Москва. 9 января. INTERFAX.RU — Председатель «Комитета спасения Украины»,
Должны созреть обстоятельства и условия, чтобы появилось правительство в изгнании. Прежде всего, эти условия должны созреть на самой Украине.
По словам Азарова, нынешняя «верхушка, которая незаконно захватила власть, практически не сможет осуществлять свои функции, а народ потребует альтернативной власти, тогда и появятся такие условия».
Он напомнил, что в конце 2016 года Дорогомиловский суд Москвы признал события на Украине в 2014 году государственным переворотом. Теперь, по словам
«Решение Дорогомиловского суда имеет очень большое значение. Поскольку это признание факта — совершенно очевидного, — что в стране произошел государственный переворот», — сказал политик в интервью газете «Известия», которое публикуется в понедельник.