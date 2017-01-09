Экс-премьер Украины Азаров высказался о создании правительства в изгнании

Москва. 9 января. INTERFAX.RU — Председатель «Комитета спасения Украины», экс-премьер страны Николай Азаров считает возможным создание правительства в изгнании после решения Дорогомиловского суда Москвы, признавшего события 2014 года в Киеве государственным переворотом.

Должны созреть обстоятельства и условия, чтобы появилось правительство в изгнании. Прежде всего, эти условия должны созреть на самой Украине.

По словам Азарова, нынешняя «верхушка, которая незаконно захватила власть, практически не сможет осуществлять свои функции, а народ потребует альтернативной власти, тогда и появятся такие условия».

Он напомнил, что в конце 2016 года Дорогомиловский суд Москвы признал события на Украине в 2014 году государственным переворотом. Теперь, по словам экс-премьера Украины, аналогичные иски будут поданы в международные инстанции, под давлением которых, как предполагается, дело будут вынуждены рассмотреть и украинские суды.

«Решение Дорогомиловского суда имеет очень большое значение. Поскольку это признание факта — совершенно очевидного, — что в стране произошел государственный переворот», — сказал политик в интервью газете «Известия», которое публикуется в понедельник.