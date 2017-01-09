Азаров назвал необходимые условия для создания правительства в изгнании
По словам бывшего
По словам бывшего
КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина.
«Мы обязательно будем предпринимать дальнейшие шаги. Сейчас мы планируем обратиться в международные суды и представить все те данные, которые рассмотрены в Москве в качестве исходных материалов. Это свидетельские показания, большой пласт документов», — сообщил Азаров.
Он также выразил надежду, что украинские суды под напором имеющихся доказательств будут вынуждены рассмотреть иски политика.
«Должны созреть обстоятельства и условия, чтобы появилось правительство в изгнании. Прежде всего эти условия должны созреть в самой Украине. Когда правящая верхушка, которая незаконно захватила власть, практически не сможет осуществлять свои функции, а народ потребует альтернативной власти, тогда и появятся такие условия», — заявил Азаров.
Ранее в полиции заявили, что обнаружили в столице квартиру, в которой находятся ценные вещи Николая Азарова. Среди «сокровищ» — книги, оружие и картины. Адвокат политика Сергей Осыка заявил, что только малая часть ценного имущества, изъятого Национальной полицией из квартиры в Дарницком районе столицы, принадлежит