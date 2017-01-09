Азаров назвал необходимые условия для создания правительства в изгнании

«Мы обязательно будем предпринимать дальнейшие шаги. Сейчас мы планируем обратиться в международные суды и представить все те данные, которые рассмотрены в Москве в качестве исходных материалов. Это свидетельские показания, большой пласт документов», — сообщил Азаров.

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Экс-глава правительства Николай Азаров заявил, что возглавляемый им Комитет спасения Украины будет обращаться в международные суды после решения московского суда, признавшего Евромайдан госпереворотом. Об этом он сообщил газете «Известия».

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Он также выразил надежду, что украинские суды под напором имеющихся доказательств будут вынуждены рассмотреть иски политика. Экс-премьер также заявил, что создание правительства Украины в изгнании вполне реально, если в стране сложатся для этого необходимые предпосылки.

«Должны созреть обстоятельства и условия, чтобы появилось правительство в изгнании. Прежде всего эти условия должны созреть в самой Украине. Когда правящая верхушка, которая незаконно захватила власть, практически не сможет осуществлять свои функции, а народ потребует альтернативной власти, тогда и появятся такие условия», — заявил Азаров.