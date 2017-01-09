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07:12 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Азаров назвал необходимые условия для создания правительства в изгнании

По словам бывшего премьер-министра Николая Азарова, когда правящая верхушка, практически не сможет осуществлять свои функции, а народ потребует альтернативной власти, тогда и появятся такие условия.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Экс-глава правительства Николай Азаров заявил, что возглавляемый им Комитет спасения Украины будет обращаться в международные суды после решения московского суда, признавшего Евромайдан госпереворотом. Об этом он сообщил газете «Известия».

«Мы обязательно будем предпринимать дальнейшие шаги. Сейчас мы планируем обратиться в международные суды и представить все те данные, которые рассмотрены в Москве в качестве исходных материалов. Это свидетельские показания, большой пласт документов», — сообщил Азаров.

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Он также выразил надежду, что украинские суды под напором имеющихся доказательств будут вынуждены рассмотреть иски политика. Экс-премьер также заявил, что создание правительства Украины в изгнании вполне реально, если в стране сложатся для этого необходимые предпосылки.

«Должны созреть обстоятельства и условия, чтобы появилось правительство в изгнании. Прежде всего эти условия должны созреть в самой Украине. Когда правящая верхушка, которая незаконно захватила власть, практически не сможет осуществлять свои функции, а народ потребует альтернативной власти, тогда и появятся такие условия», — заявил Азаров.

Ранее в полиции заявили, что обнаружили в столице квартиру, в которой находятся ценные вещи Николая Азарова. Среди «сокровищ» — книги, оружие и картины. Адвокат политика Сергей Осыка заявил, что только малая часть ценного имущества, изъятого Национальной полицией из квартиры в Дарницком районе столицы, принадлежит экс-премьеру.

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