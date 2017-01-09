Ющенко: Майдан удался для тех, кто был на трибуне
По словам бывшего президента Виктора Ющенко, Майдан удался для тех, кто был на трибуне, и не удался для тех, кто стояли на площади. А кроме того, украинцы еще «слабо структурированы идеологически».
По словам бывшего президента Виктора Ющенко, Майдан удался для тех, кто был на трибуне, и не удался для тех, кто стояли на площади. А кроме того, украинцы еще «слабо структурированы идеологически».
«Мне кажется, что Майдан, как явление — это знаменательное событие не только моей нации. Я думаю, этому удивляется мир, этому удивляется Европа. Это такое многоголосие нации, которое всегда будет очень высоко цениться. Мне это пример того, что социально мы стали более ответственны. Мы больше понимаем, что мы хотим», — заявил Ющенко в эфире телеканала «112 Украина».
В то же время, по словам Ющенко, украинцы еще «слабо структурированы идеологически».
«Я думаю, значительная часть политической проблемы, которая стоит перед моей нацией, она как раз заключается не в лидерах страны, а в самой нации. Конечно, мы еще слабо структурированы идеологически, мы еще ищем