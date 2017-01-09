Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если в квартире холодно?
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
США ответили на "нападения России на американских дипломатов"
Как отмечали Новый год в СССР
Галина Юдашкина поздравила мужа с днем рождения
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Как отмечали Новый год в СССР
Мужчина поссорился с женой и сжег себя
Земляне увидят столкновение двух звезд
«Сажать будут массово»: СМИ о новом поручении Владимира Путина
"Сделать реплики ракет сложно": США об оружии РФ
Екатерина Андреева посетила самый опасный город Камбоджи
Принц Гарри познакомился с отцом своей девушки
СМИ раскрыли подробности "окончательного выбора" Украины
Киеву предложили компромисс по Донбассу - реакция
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
13События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
14События недели в фотографиях
07:08 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Ющенко: Майдан удался для тех, кто был на трибуне

По словам бывшего президента Виктора Ющенко, Майдан удался для тех, кто был на трибуне, и не удался для тех, кто стояли на площади. А кроме того, украинцы еще «слабо структурированы идеологически».

Источник: "РИА Новости" Украина

«Мне кажется, что Майдан, как явление — это знаменательное событие не только моей нации. Я думаю, этому удивляется мир, этому удивляется Европа. Это такое многоголосие нации, которое всегда будет очень высоко цениться. Мне это пример того, что социально мы стали более ответственны. Мы больше понимаем, что мы хотим», — заявил Ющенко в эфире телеканала «112 Украина».

Читайте также
Ющенко: Нам понадобится несколько лет вернуться к статусу-кво в наших отношениях с Израилем

В то же время, по словам Ющенко, украинцы еще «слабо структурированы идеологически».

«Я думаю, значительная часть политической проблемы, которая стоит перед моей нацией, она как раз заключается не в лидерах страны, а в самой нации. Конечно, мы еще слабо структурированы идеологически, мы еще ищем какой-то будущий путь. Одни говорят националистический, другие говорят — европейский, третьи говорят — русский, четвертые — советский. Мы еще в поисках. Поэтому политически, если мы анализируем себя, мы еще весьма различны. В нас нет того понятия, когда о поляках говорят “поляк един”, где 2/3 поляков устойчиво смотрят на доктрину, где они есть, куда они идут, европейскую доктрину или политику безопасности… У нас пока этого нет. Но с другой стороны, сам Майдан говорит о том, что мы способны брать на себя ответственность и время от времени показывать, куда мы идем. Майдан удался для тех, кто на трибуне. И Майдан, в значительной части, не удался для тех, кто стояли на площади», — считает третий президент.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Почему Раису Горбачеву так не любили соотечественники
Глава МЭР назвал основные проблемы российской экономики
Крым начал получать газ из Кубани
Глава Пентагона заявил о «нулевом» вкладе России в борьбу с ИГ
СМИ: Рожденным с 2015 года могут запретить продажу табака
Обама подтвердил правильность своей оценки Владимира Путина
Мюзикл «Ла-Ла Лэнд» получил семь премий «Золотой глобус»
Экс-премьер Украины предложил создать правительство в изгнании
Спорт
Чистый русский медведь. Устюгов показательно уничтожил всех Сергей Устюгов на последнем этапе «Тур де Ски» подавил Мартина Сундбю. На финиш горы еле дышащий «викинг» заполз на минуту позже россиянина
Авто
Лучшее за 2016: 6 советских чудо-машин Громадный карьерный «БелАЗ»? Трактор «Кировец»? У нас были машины и покруче!
Hi-Tech
Смартфон Nokia 6 представлен официально Устройство под управлением Android 7.0 получило неплохую аппаратную «начинку» и изогнутый по бокам экран. Пока смартфон будет продаваться только в Китае
Кино
К 70-летию Марины Неёловой: душевные фильмы с актрисой Одна из любимых советских актрис, прекрасная Марина Неёлова отмечает юбилей — в честь этого вспоминаем ее самые запоминающиеся роли, от капризной принцессы до скромной учительницы
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно?
Петербуржцам начали приходить двойные квитанции за ЖКУ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь