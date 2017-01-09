Ющенко: Майдан удался для тех, кто был на трибуне

«Мне кажется, что Майдан, как явление — это знаменательное событие не только моей нации. Я думаю, этому удивляется мир, этому удивляется Европа. Это такое многоголосие нации, которое всегда будет очень высоко цениться. Мне это пример того, что социально мы стали более ответственны. Мы больше понимаем, что мы хотим», — заявил Ющенко в эфире телеканала «112 Украина».

В то же время, по словам Ющенко, украинцы еще «слабо структурированы идеологически».