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07:27 (мск), источник: Kazinform

Чиновник комитета госдоходов задержан антикоррупционной службой

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Алматинской области задержан главный эксперт Управления непроизводственных платежей Комитета государственных доходов Минфина РК Жумабаев Р.

Источник: Kazinform

Установлено, что Жумабаев Р. на системной основе получал взятки от представителей казино, находящихся на территории города Капшагай, за незаконное покровительство в предпринимательской деятельности игорных заведений и непроведение налоговых проверок. Об этом сообщили в департаменте нацбюро. Так, при получении очередной взятки через посредника — своего сына Уданова Д. в сумме 5 000 долларов США от представителя «Інжу-КZ-казино “ХО” г. Капшагай» Жумабаев Р. задержан антикоррупционной службой.

В настоящее время Жумабаев Р. и Уданов Д. в соответствии со ст.128 УПК РК водворены в ИВС РУВД Илийского района. Досудебное расследование продолжается.

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