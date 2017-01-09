Прокуратура проверит Фонд капремонта Омской области

Проверка в частности коснется программ ремонта домов с высокой степенью физического износа. В разработку должен попасть и Фонд капремонта Омской области. Прокуратура Омской области и раньше обращала внимание на работу Фонда, отмечая нарушения.

«В частности, из 460 многоквартирных домов, капитальный ремонт которых запланирован в 2014 году, капитальный ремонт произведен только на 7 домах, еще на 91 заключены договоры проведения капитального ремонта, которые в 2014 году исполнены не были», — сообщали в прокуратуре в апреле 2015 года.

Хотя на фоне коллег омичи выглядят неплохо. В ноябре 2016 года Омская область вошла в тройку лидеров среди субъектов Сибирского федерального округа в рейтинге эффективности функционирования региональной системы капремонта. Теперь ход прокуратуры. О итогах станет известно в конце 17 года. К этому времени, согласно поручению Путина, силовики должны подготовить доклад по итогам проверки.