В администрации уральского города работал не имеющий образования чиновник

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, было установлено, что специалист первой категории управления образования городской администрации на момент принятия на должность не соответствовал предъявляемым квалификационным требованиям. Выяснилось, что чиновник не имел необходимого уровня образования (отсутствует среднее профессиональное образование), а также нужного стажа муниципальной службы не менее трех лет.

Прокуратура направила в Ивдельский городской суд исковое заявление с требованием расторгнуть трудовой договор с данным сотрудником. Суд эти требования полностью удовлетворил, чиновник был уволен из администрации.