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10:11 (мск), источник: dostup1.ru

Тефтелев пообещал наказывать за «несанкционированный» вывоз снега

Речь идет, в основном, о торгово-развлекательных комплексах, которые «почему-то начали привыкать вывозить белые кучи не туда».

В новогодние каникулы в Челябинске собрали и вывезли более 57 тыс. тонн снега — об этом в понедельник, 9 января, в ходе аппаратного совещания заявил заместитель директора ЗАО «Южуралмост» Евгений Луганский, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам представителя главного городского подрядчика, снег убирался круглосуточно: днем на дорогах областного центра работали, в среднем, 83 единицы техники, ночью — не менее 170. Процесс корректировали морозы, из-за которых «Южуралмосту» пришлось отказаться от ноу-хау зимы-2016 — «смоченной соли».

«Эту смесь можно применять только до 20 градусов мороза, поэтому мы вернулись к технологии гранитной крошки», — объяснил Евгений Луганский.

Глава Челябинска похвалил уборку снега в каникулярное время, но отметил несколько «минусов»: «Сегодня надо поговорить с управляющими компаниями по поводу внутриквартальных проездов, крыш, сосулек. И вывоз снега — также важная тема. Отработали, сгребли — надо вывозить, и вывозить в отведенные места, я подчеркиваю — туда, куда надо. Несанкционированный вывоз снега мы будем отслеживать, пресекать и наказывать», — подчеркнул глава города, добавив, что речь идет, в основном, о торгово-развлекательных комплексах. «Я сам буду следить за этим вопросом», — пообещал градоначальник.

Напомним, челябинцы могут сообщать о некачественной уборке улиц по телефону 727−46−26 (круглосуточная диспетчерская).

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