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09:57 (мск), источник: Nakanune.ru

Борис Дубровский уволил замначальника управления по взаимодействию с правоохранительными и военными органами

Губернатор Борис Дубровский уволил заместителя начальника главного управления по взаимодействию с правоохранительными и военными органами Сергея Балдина.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте главы региона, передает корреспондент Накануне.RU.

«Освободить Балдина Сергея Николаевича от замещаемой должности заместителя начальника Главного управления по взаимодействию с правоохранительными и военными органами Челябинской области, расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области 9 января 2017 года в связи с упразднением государственного органа», — говорится в тексте документа.

Добавим, что согласно документу, Балдин получит компенсацию в размере четырехмесячного денежного содержания.

Как уже сообщало Накануне.RU, 20 сентября Борис Дубровский постановил упразднить главное управление по взаимодействию с правоохранительными и военными органами Челябинской области и образовать министерство общественной безопасности региона, которое получит функции упраздняемого управления, так и отдельные функции регионального минэкологии. 28 октября стало известно, что министром общественной безопасности Челябинской области назначен бывший начальник упраздненного регионального управления ФСКН Евгений Савченко. К своим обязанностям он приступил с 1 ноября.

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