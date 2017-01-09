​Тунгусов распределил полномочия в администрации губернатора. Аппарат правительства ликвидирован

В соответствии с распоряжением Владимира Тунгусова, полномочия аппарата правительства окончательно переданы в администрацию губернатора — сотрудники, курирующие различные направления в работе администрации отныне будут отвечать за соответствующую работу и в правительства.

Ранее ликвидация отдельного аппарата кабинета министров была прописана в указе губернатора о реформировании администрации главы региона. Часть функций аппарат правительства ранее также были переданы в ведение администрации в соответствии с временным регламентом работы правительства региона. Речь идет, например, о руководителе департамента кадровой политики губернатора и правительства, управления по работе с обращениями граждан главы региона и кабинета министров и т. д.

Всего, согласно распоряжению главы губернаторской администрации, в этот перечень входят 34 человека. Согласно документу, количество заместителей руководителя администрации губернатора сокращено до двух (первый заместитель и просто заместитель), хотя на текущий момент структура администрации предполагает четырех заместителей.