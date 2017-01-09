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10:58 (мск), источник: УралПолит.ру

​Тунгусов распределил полномочия в администрации губернатора. Аппарат правительства ликвидирован

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 января, ИА УралПолит.Ru. Первый вице-губернатор Свердловской области Владимир Тунгусов определил перечень сотрудников администрации губернатора, занимающих государственные должности. Речь идет о заместителях руководителя администрации и руководителях подразделений, которые ежегодно будут отчитываться о доходах.

В соответствии с распоряжением Владимира Тунгусова, полномочия аппарата правительства окончательно переданы в администрацию губернатора — сотрудники, курирующие различные направления в работе администрации отныне будут отвечать за соответствующую работу и в правительства.

Ранее ликвидация отдельного аппарата кабинета министров была прописана в указе губернатора о реформировании администрации главы региона. Часть функций аппарат правительства ранее также были переданы в ведение администрации в соответствии с временным регламентом работы правительства региона. Речь идет, например, о руководителе департамента кадровой политики губернатора и правительства, управления по работе с обращениями граждан главы региона и кабинета министров и т. д.

Всего, согласно распоряжению главы губернаторской администрации, в этот перечень входят 34 человека. Согласно документу, количество заместителей руководителя администрации губернатора сокращено до двух (первый заместитель и просто заместитель), хотя на текущий момент структура администрации предполагает четырех заместителей.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев подчеркивал, что главная задача объединения функционала администрации главы региона и правительства станет «повышение качества госуправления, создание условий для стабильной общественно-политической обстановки в регионе».

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