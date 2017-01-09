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10:54 (мск), источник: УралПолит.ру

​Свердловское правительство сменило мобильного оператора. Рассказываем, как дозвониться до нужного министра

Правительство Свердловской области сменило мобильного оператора. С января услуги связи предоставляет «Мегафон», стоимость контракта — 931 065 рублей, срок — 6 месяцев.

Как следует из тендерной заявки на сайте Госзакупок, оператор берет на обслуживание 110 номеров, обеспечивает покрытие 2G/3G/4G (LTE) 2G/3G/4G (LTE)в Екатеринбурге и 2G/3G в Свердловской области, а также роуминг в 83 регионах России и не менее 150 странах мира. В заявке уточняется, что услуга международного роуминга должна подключаться «для выбранных номеров, на определенный период».

Директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале Евгений Иванов подтвердил «УралПолит.Ru» победу в тендере, уточнив что в рамках выполнения контракта будут сохранены абонентские номера. Таким образом, телефоны сотрудников свердловского правительства останутся неизменными.

В тендере также принимало участие ОАО «МТС». В 2016 году услуги связи Правительству Свердловской области предоставлял ОАО «Вымпелком».

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