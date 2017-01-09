Президент поменял правила приема в вузы и ссузы
Теперь ЦТ можно будет сдавать по четырем предметам, а сертификаты тестирования будут действительны в течение двух лет.
Теперь ЦТ можно будет сдавать по четырем предметам, а сертификаты тестирования будут действительны в течение двух лет.
МИНСК, 9 янв — Sputnik. Правила приема в учреждения высшего и среднего специального образования меняются в Беларуси в соответствии с указом президента республики Александра Лукашенко.
Как сообщили Sputnik в
«В соответствии с документом вводятся льготы для профильных классов педагогического направления при поступлении на педагогические специальности: зачисление на дневную бюджетную форму получения высшего педагогического образования выпускников таких классов по результатам собеседования, при этом срок последующей обязательной работы по распределению составит не менее пяти лет», — рассказали в
Будут созданы и равные условия конкурса при поступлении на сельскохозяйственные специальности во все учреждения высшего образования.
«Для поступающих в сокращенный срок в учреждения высшего образования всех профилей предусмотрено два вступительных испытания по дисциплинам учебного плана среднего специального образования, определяемые приемной комиссией вуза», — отметили в
Президентом были уточнены также отдельные процедурные и технические вопросы приемной кампании.
Ряд изменений в правила приема анонсировал еще в минувшем году бывший министр образования Беларуси Михаил Журавков. На этих изменениях реформа приема в вузы не остановится — сейчас прорабатывается механизм независимого выпускного экзамена из школ, а также ведутся разговоры о возможной отмене ЦТ по гуманитарным предметам.