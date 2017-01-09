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10:51 (мск), источник: Sputnik.by

Президент поменял правила приема в вузы и ссузы

Теперь ЦТ можно будет сдавать по четырем предметам, а сертификаты тестирования будут действительны в течение двух лет.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 янв — Sputnik. Правила приема в учреждения высшего и среднего специального образования меняются в Беларуси в соответствии с указом президента республики Александра Лукашенко.

Как сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства, главные новшества касаются ЦТ: теперь тестирование можно сдавать по четырем предметам, также возможно расширять срок действия сертификатов ЦТ, а резервных дней будет больше.

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«В соответствии с документом вводятся льготы для профильных классов педагогического направления при поступлении на педагогические специальности: зачисление на дневную бюджетную форму получения высшего педагогического образования выпускников таких классов по результатам собеседования, при этом срок последующей обязательной работы по распределению составит не менее пяти лет», — рассказали в пресс-службе.

Будут созданы и равные условия конкурса при поступлении на сельскохозяйственные специальности во все учреждения высшего образования.

«Для поступающих в сокращенный срок в учреждения высшего образования всех профилей предусмотрено два вступительных испытания по дисциплинам учебного плана среднего специального образования, определяемые приемной комиссией вуза», — отметили в пресс-службе.

Президентом были уточнены также отдельные процедурные и технические вопросы приемной кампании.

Ряд изменений в правила приема анонсировал еще в минувшем году бывший министр образования Беларуси Михаил Журавков. На этих изменениях реформа приема в вузы не остановится — сейчас прорабатывается механизм независимого выпускного экзамена из школ, а также ведутся разговоры о возможной отмене ЦТ по гуманитарным предметам.

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