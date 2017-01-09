Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Как и зачем я отказалась от сахара: личный опыт
Польша отправила России ноту, связанную с заявлением Путина
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
Принц Гарри познакомился с отцом своей девушки
6 стран, упростивших визовый режим с РФТеперь россиянам для путешествия в Боливию не нужно оформлять визу, а в Черногории без визы можно находиться до 90 дней
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Как отмечали Новый год в СССР
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Как цвет влияет на атмосферу в доме
"Мне тяжело с ним взаимодействовать": Стас Пьеха о сыне
«Сажать будут массово»: СМИ о поручении Путина
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото)
Звезда «Физрука» Полина Гренц изменилась до неузнаваемости
СМИ раскрыли подробности "окончательного выбора" Украины
Киеву предложили компромисс по Донбассу - реакция
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
15Второй зимний Московский Велопарад
9Стрельба в стамбульском клубе
14События недели в фотографиях
14Рождество Христово в городах России
10:59 (мск), источник: ИА Башинформ

Депутаты Госсобрания Башкирии сформировали планы на весеннюю сессию

УФА, 9 янв 2017. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/. Депутаты Госсобрания Башкортостана рассмотрят в весеннюю сессию 57 законопроектов. Одним из приоритетных направлений деятельности останется участие в совершенствовании федерального законодательства. Об этом на совещании 9 января сообщил Председатель Госсобрания РБ Константин Толкачёв.

«Необходимо, подключив все законные способы лоббирования республиканских интересов, сопровождать законопроект вплоть до его принятия. Во время работы Государственной Думы шестого созыва стало успешно практиковаться совместное внесение законодательных инициатив Государственным Собранием и депутатами Государственной Думы, представляющими республику. Как показал опыт, эффективность прохождения таких законопроектов существенно выше, и мы продолжаем активно развивать это направление», — сказал Константин Толкачёв.

Председатель подчеркнул, что предстоит большая работа по выполнению тех важных задач, которые поставлены Рустэмом Хамитовым в Послании Госсобранию.

«В соответствии с планом законотворческой деятельности на весеннюю сессию будет продолжена работа по совершенствованию законодательства практически во всех сферах государственной и общественной жизни. Нам предстоят рассмотрение новых законопроектов и доработка принятых ранее в первом и втором чтениях», — отметил Константин Толкачёв.

Также запланирован ряд важных мероприятий по реализации контрольной парламентской функции. В рамках «правительственного часа» на февральском пленарном заседании будет заслушан отчет министра внутренних дел по РБ, на мартовском — отчет о результатах деятельности Правительства республики за 2016 год.

Как сообщили в пресс-службе Госсобрания республики, на весеннюю сессию намечено проведение пяти круглых столов, посвященных перспективам развития рынка информационных технологий в Башкортостане, развитию государственно-частного партнерства для строительства малобюджетных спортивных сооружений, оказанию первичной медико-санитарной помощи населению, муниципальной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, исполнению закона о физической культуре и спорте.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Глава МЭР назвал основные проблемы российской экономики
Россия планирует сократить поставки нефти в Белоруссию
Глава Пентагона заявил о «нулевом» вкладе России в борьбу с ИГ
Минздрав призвал запретить продажу табака рожденным с 2015 года
Обама подтвердил правильность своей оценки Владимира Путина
В Калифорнии состоялось вручение премий «Золотой глобус»
Экс-премьер Украины предложил создать правительство в изгнании
Спорт
Урожай Роналду: португалец в ожидании очередного приза Сегодня в швейцарском Цюрихе состоится церемония вручения наград ФИФА
Авто
Лучшее за 2016: 6 советских чудо-машин Громадный карьерный «БелАЗ»? Трактор «Кировец»? У нас были машины и покруче!
Hi-Tech
Опубликован снимок Земли и Луны, сделанный на Марсе Национальное космическое агентство представило снимок Земли и Луны, сделанный с орбиты Марса
Кино
К 70-летию Марины Неёловой: душевные фильмы с актрисой Одна из любимых советских актрис, прекрасная Марина Неёлова отмечает юбилей — в честь этого вспоминаем ее самые запоминающиеся роли, от капризной принцессы до скромной учительницы
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
6 причин отказаться от открытой планировки
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь