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11:14 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Утверждена стратегия транспортного обеспечения ЧМ-2018 в Нижнем

Нижний Новгород к чемпионату мира по футболу должен приобрести 131 автобус и 23 вагона метро.

Источник: Аргументы и факты

Правительство РФ утвердило стратегию транспортного обеспечения чемпионата мира по футболу 2018 года в Нижнем Новгороде и других городах, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Стратегия определяет требования к транспортному обслуживанию болельщиков и основные положения управления пассажирскими перевозками. На сайте правительства указано, что документ учитывает требования FIFA и «соответствует правительственной гарантии относительно бесплатного проезда зрителей спортивных соревнований между городами — организаторами матчей».

Документ устанавливает среднюю скорость транспортного потока в Нижнем Новгороде на отметке 30 км/ч. Также в городе должно быть создано 11 перехватывающих парковок вместимостью 5025 машиномест. Кроме того Нижний Новгород к 2018 году должен приобрести 131 автобус (50 — на газомоторном топливе) и 23 вагона метро.

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