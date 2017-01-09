Башар Асад заявил о готовности к переговорам в Астане

Президент Сирии Башар Асад подтвердил готовность к переговорам в Астане, на которых будет обсуждаться вопрос урегулирования конфликта в его стране, сообщает Reuters.

При этом Асад подчеркнул, что делегация готова обсудить все имеющиеся вопросы, однако еще не ясно, кто именно в Астане будет представлять оппозицию. При этом президент Сирии заявил, что перемирие, которое было поддержано рядом стран, нарушалось. Также Асад ответил на вопрос о его президентстве. Он подчеркнул, что если правительство готово обсудить этот момент, то они сначала должны обратиться к конституции страны. При этом Асад подчеркнул, что любой конституционный вопрос должен решаться на референдуме.