Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
10 обидных заблуждений о психологах
Трамп сделал заявление после подписания Обамой нового указа
50-летняя Джанет Джексон родила сына
Екатерина Андреева посетила самый опасный город Камбоджи
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Как отмечали Новый год в СССР
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Как цвет влияет на атмосферу в доме
"Мне тяжело с ним взаимодействовать": Стас Пьеха о сыне
«Сажать будут массово»: СМИ о поручении Путина
Собака, похожая на льва, покорила пользователей Сети
Екатерина Андреева посетила самый опасный город Камбоджи
СМИ раскрыли подробности "окончательного выбора" Украины
Киеву предложили компромисс по Донбассу - реакция
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
15Второй зимний Московский Велопарад
9Стрельба в стамбульском клубе
14События недели в фотографиях
14Рождество Христово в городах России
11:20 (мск), источник: Tengrinews

Башар Асад заявил о готовности к переговорам в Астане

Асад подчеркнул, что делегация готова обсудить все имеющиеся вопросы, однако еще не ясно, кто именно в Астане будет представлять оппозицию.

Источник: Tengrinews

Президент Сирии Башар Асад подтвердил готовность к переговорам в Астане, на которых будет обсуждаться вопрос урегулирования конфликта в его стране, сообщает Reuters.

При этом Асад подчеркнул, что делегация готова обсудить все имеющиеся вопросы, однако еще не ясно, кто именно в Астане будет представлять оппозицию. При этом президент Сирии заявил, что перемирие, которое было поддержано рядом стран, нарушалось. Также Асад ответил на вопрос о его президентстве. Он подчеркнул, что если правительство готово обсудить этот момент, то они сначала должны обратиться к конституции страны. При этом Асад подчеркнул, что любой конституционный вопрос должен решаться на референдуме.

Напомним, что Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане. При этом ранее представители около десяти групп сирийской оппозиции выступили с заявлением, согласно которому они замораживают подготовку к мирным переговорам в Астане из-за нарушений со стороны Дамаска.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Башар Асад заявил о готовности к переговорам в Астане
Глава МЭР назвал основные проблемы российской экономики
Россия планирует сократить поставки нефти в Белоруссию
Глава Пентагона заявил о «нулевом» вкладе России в борьбу с ИГ
Минздрав призвал запретить продажу табака рожденным с 2015 года
Обама подтвердил правильность своей оценки Владимира Путина
В Калифорнии состоялось вручение премий «Золотой глобус»
Экс-премьер Украины предложил создать правительство в изгнании
Спорт
Урожай Роналду: португалец в ожидании очередного приза Сегодня в швейцарском Цюрихе состоится церемония вручения наград ФИФА
Авто
Лучшее за 2016: 6 советских чудо-машин Громадный карьерный «БелАЗ»? Трактор «Кировец»? У нас были машины и покруче!
Hi-Tech
Опубликован снимок Земли и Луны, сделанный на Марсе Национальное космическое агентство представило снимок Земли и Луны, сделанный с орбиты Марса
Кино
К 70-летию Марины Неёловой: душевные фильмы с актрисой Одна из любимых советских актрис, прекрасная Марина Неёлова отмечает юбилей — в честь этого вспоминаем ее самые запоминающиеся роли, от капризной принцессы до скромной учительницы
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно?
Петербуржцам начали приходить двойные квитанции за ЖКУ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь