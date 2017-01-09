СМИ: серверы Еврокомиссии подверглись в 2016 году кибератакам более 100 раз

ЛОНДОН, 9 января. /ТАСС/. Хакеры в минувшем году совершали кибератаки на серверы Еврокомиссии (ЕК) 110 раз, что на 20% больше, чем в 2015 году. Об этом сообщила в понедельник газета The Financial Times.

Одно из самых крупных нападений, напоминает издание, произошло в ноябре прошлого года. Специалистам удалось предотвратить попытку взлома, и утечки информации, по данным ЕК, не произошло.