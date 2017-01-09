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11:40 (мск), источник: ТАСС

СМИ: серверы Еврокомиссии подверглись в 2016 году кибератакам более 100 раз

Одно из самых крупных нападений произошло в ноябре прошлого года, однако специалистам удалось предотвратить утечку информации.

Источник: AP 2016

ЛОНДОН, 9 января. /ТАСС/. Хакеры в минувшем году совершали кибератаки на серверы Еврокомиссии (ЕК) 110 раз, что на 20% больше, чем в 2015 году. Об этом сообщила в понедельник газета The Financial Times.

Одно из самых крупных нападений, напоминает издание, произошло в ноябре прошлого года. Специалистам удалось предотвратить попытку взлома, и утечки информации, по данным ЕК, не произошло.

По словам европейских чиновников, 80% кибератак в 2016 году на серверы ЕК можно было расценить «как вредоносные».
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«Очевидно, что многие учреждения по всей Европе и за ее пределами, что затрагивает и Еврокомиссию, стали мишенью постоянно увеличивающегося числа кибератак из различных источников, — заявил газете еврокомиссар по союзу безопасности ЕС Джулиан Кинг. — Эти неослабевающие и агрессивные угрозы становятся все более опасными и потенциально разрушительными».

Наиболее деструктивными являются те из них, которые нацелены на то, чтобы «подорвать доверие к нашей демократии», добавил он.

Комментарии
4
Vladimir
Сейчас Абешка докажет обратное тому, что здесь пишут люди.. А доказательства его, как обычно, будут начинаться так: Очевидно, что.... и так далее..)))
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Syber
К бабке не ходи, опять типа Владимир Владимирович «свирепствует» - покоя бедной демократии никакого! Ребята, меняйте пластинку, че нить новое придумайте, чтоб не скучно было новости читать! :-)
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Северный Мишка
гут вазелин!
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