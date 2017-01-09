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11:46 (мск), источник: Uralpress.ru

Евгений Тефтелев высоко оценил проведение Нового года в Челябинске

Глава Челябинска Евгений Тефтелев дал высокую оценку проведению праздничных мероприятий к Новому году, в том числе организацию новогодней ночи на площади Революции. Итоги градоначальник подвел в понедельник, 9 января, на аппаратном совещании в мэрии.

«Лучшее подведение итогов — та информация, которая от приходит жителей, и когда в новогоднюю ночь на главном месте Челябинска — ледовом городке, который мы с любовью строили, — пели песни, и когда Владимир Владимирович Путин поздравил с Новым годом всех и звучал гимн, пели гимн. Наверное, это показатель того, что концепция праздника удалась», — отметил Евгений Тефтелев.

Градоначальник отметил, что за праздники городские власти организовали огромное количество мероприятий для челябинцев, гостей города, а главное — поздравили много детей. «Я в ряде мероприятий принял участие сам, и рождественскую ёлку мы вместе с владыкой провели, и приняли участие в других мероприятиях с детьми, особенно дети из малообеспеченных семей, — прокомментировал мэр. — Было приятно видеть радостные лица, и у родителей, и у детишек, когда они получали подарки и был организован праздник — спектакль, выступления артистов и многое-многое другое. И по районам праздники проводились, достаточно организованно получилось, и наши городки ледовые стали центром празднования Нового года и Рождества».

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