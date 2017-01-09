Дамаск подтвердил готовность к переговорам в Астане

Москва. 9 января. INTERFAX.RU — Президент Сирии Башар Асад заявил о готовности правительства к участию в переговорах в Астане, сообщает агентство САНА.

«Конечно, мы готовы, и мы объявили, что наша делегация готова ехать на конференцию, когда будет объявлена ее дата. Мы готовы обсуждать все вопросы, ограничений нет», — сказал президент в интервью французским журналистам, текст которого размещен на сайте агентства.

Отвечая на уточняющий вопрос том, готов ли он обсуждать свое дальнейшее пребывание на посту президента, Асад сказал, что это предполагает «обсуждение конституции».