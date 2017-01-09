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11:46 (мск), источник: Интерфакс

Дамаск подтвердил готовность к переговорам в Астане

Башар Асад не исключил, что на переговорах в Казахстане будет поднят вопрос о референдуме по вопросу изменения конституции Сирии.

Источник: AP 2016

Москва. 9 января. INTERFAX.RU — Президент Сирии Башар Асад заявил о готовности правительства к участию в переговорах в Астане, сообщает агентство САНА.

«Конечно, мы готовы, и мы объявили, что наша делегация готова ехать на конференцию, когда будет объявлена ее дата. Мы готовы обсуждать все вопросы, ограничений нет», — сказал президент в интервью французским журналистам, текст которого размещен на сайте агентства.

Отвечая на уточняющий вопрос том, готов ли он обсуждать свое дальнейшее пребывание на посту президента, Асад сказал, что это предполагает «обсуждение конституции».

А конституция не принадлежит ни правительству, ни президенту, ни оппозиции: она принадлежит сирийскому народу, для этого (ее изменения — ИФ) нужен референдум.
Башар АсадПрезидент Сирии
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«Это один из вопросов, который может быть поднят на этой встрече (в Астане — ИФ)», — добавил он.

Башар Асад отметил, что пока не знает, кто будет представлять оппозицию на переговорах.

Казахстан готов содействовать

В конце декабря президент России Владимир Путин заявил, что в ходе последнего телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом была достигнута договоренность о том, чтобы предложить конфликтующим сторонам продолжить процесс переговоров на новой площадке.

Такой площадкой могла бы быть столица Казахстана Астана. Если стороны конфликта согласятся, то мы обратимся к президенту Назарбаеву с просьбой поддержать этот процесс.
Владимир ПутинПрезидент РФ
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Нурсултан Назарбаев поддержал данную инициативу и выразил готовность предоставить площадку для переговоров.

В свою очередь главы МИД Ирана, РФ и Турции приняли совместное заявление, в котором выразили готовность способствовать выработке соглашения между правительством и оппозицией в Сирии.

Комментарии
3
Vladimir
АБешка, поддержи оппозицию, почему молчишь?
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Vladimir
Оппозиция, вооруженная до зубов.. Вот это оппозиция!!! Нашим либерастикам нравится такая оппозиция.. Сейчас они её тут будут защищать изо всех сил..))
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эльшат мехтиев
Раз нагнули...Будь хлопать теперь на манер американского бизнеса по плечу и говорить: Ничего личного, Володьяя, чисто бизнес!
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