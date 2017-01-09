На выборах в Екатеринбургскую гордуму появились первые кандидаты

Как сообщили в пресс-службе свердловского избиркома, по избирательному округу № 14 самовыдвиженцем стал Денис Порядин, который подал документы 6 января.

3 января кандидата Владимира Мажуко на довыборы в округе № 8 выдвинула партия «Патриоты Отечества». 8 января Российская партия пенсионеров за справедливость выдвинула Александра Кислых по округу № 8 и Светлану Семенову по округу № 14.

Вакантные места в Екатеринбургской гордуме появились после того, как депутат Игорь Володин перешел на работу в свердловское заксобрание после выборов 2016 года, а депутат Светлана Учайкина была назначена министром культуры региона.