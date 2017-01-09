В Нижнем Новгороде вывозу снега помешал мороз — Белов

В Нижнем Новгороде из-за аномальных морозов работы по вывозу снега с улиц города ведутся не в полном объеме. Об этом сообщил глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов.

По его словам, гидравлика при таких низких температурах работает нестабильно. Поэтому, чтобы не ухудшать состояние спецтехники, было принято решение снизить объемы вывозимого снега.

«Как только мороз спадет, мы начнем вывозить снег с улиц Нижнего Новгорода в полном объеме», — сказал Белов.