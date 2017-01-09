В Нижнем Новгороде вывозу снега помешал мороз — Белов
Чтобы не ухудшать состояние спецтехники, было принято решение снизить объемы вывозимого снега.
Чтобы не ухудшать состояние спецтехники, было принято решение снизить объемы вывозимого снега.
В Нижнем Новгороде
По его словам, гидравлика при таких низких температурах работает нестабильно. Поэтому, чтобы не ухудшать состояние спецтехники, было принято решение снизить объемы вывозимого снега.
«Как только мороз спадет, мы начнем вывозить снег с улиц Нижнего Новгорода в полном объеме», — сказал Белов.
Напомним, в 2017 году для оптимизации уборки