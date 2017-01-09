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12:12 (мск), источник: РБК - Украина

Порошенко рассказал о «большом счастье» в семье

Президент Украины Петр Порошенко поздравил двух своих дочерей Евгению и Александру с днем рождения. О радостном событии гарант сообщил на своей Facebook-странице.

«Сегодня у нас с Мариной настоящий праздник — день рождения любимых дочерей. Это большое счастье — быть вашими родителями», — написал Порошенко.

Отметим, что 9 января 2017 года Евгения и Александра празднуют свои 17-летия. Ранее Петр Порошенко вместе со своей семьей поздравил украинских граждан с Рождеством Христовым. По случаю праздника дочь президента Александра исполнила на фортепиано знаменитую композицию «Щедрик» Николая Леонтовича.

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