Порошенко рассказал о «большом счастье» в семье

«Сегодня у нас с Мариной настоящий праздник — день рождения любимых дочерей. Это большое счастье — быть вашими родителями», — написал Порошенко.

Отметим, что 9 января 2017 года Евгения и Александра празднуют свои 17-летия. Ранее Петр Порошенко вместе со своей семьей поздравил украинских граждан с Рождеством Христовым. По случаю праздника дочь президента Александра исполнила на фортепиано знаменитую композицию «Щедрик» Николая Леонтовича.