Порошенко рассказал о «большом счастье» в семье
Президент Украины Петр Порошенко поздравил двух своих дочерей Евгению и Александру с днем рождения. О радостном событии гарант сообщил на своей
Президент Украины Петр Порошенко поздравил двух своих дочерей Евгению и Александру с днем рождения. О радостном событии гарант сообщил на своей
«Сегодня у нас с Мариной настоящий праздник — день рождения любимых дочерей. Это большое счастье — быть вашими родителями», — написал Порошенко.
Отметим, что 9 января 2017 года Евгения и Александра празднуют свои 17-летия. Ранее Петр Порошенко вместе со своей семьей поздравил украинских граждан с Рождеством Христовым. По случаю праздника дочь президента Александра исполнила на фортепиано знаменитую композицию «Щедрик» Николая Леонтовича.