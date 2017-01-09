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12:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Рустем Юсупов назначен главой администрации губернатора

Назначен глава администрации губернатора.

Сегодня на аппаратном совещании при губернаторе глава Прикамья Виктор Басаргин официально представил членам краевого правительства нового главу своей администрации Рустема Юсупова и его заместителя, курирующего вопросы внутренней политики, Алексея Чусовитина.

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