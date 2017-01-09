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12:43 (мск), источник: Новый Калининград

Алиханов назначил руководителем агентства по имуществу Наталью Кузнецову из КГ «Содружество»

В понедельник врио губернатора Антон Алиханов подписал распоряжение о назначении Натальи Кузнецовой руководителем агентства по имуществу Калининградской области. Об этом «Новому Калининграду.Ru» сообщила пресс-секретарь главы региона Валерия Родина.

Источник: Новый Калининград

Наталья Кузнецова с 2012 года работала на разных должностях в ГК «Содружество-Соя», до этого — в ООО «БалтТехПром». С 2008 по 2012 год возглавляла юридический отдел в филиале ООО «Объединённые пивоварни Хейнекен». С 2001 года работала руководителем юридической службы на заводе группы «Пивоварни Ивана Таранова» — ООО «Компания ПИТ», реорганизованном в дальнейшем в филиал «Хейнекен». У нового руководителя агентства по имуществу — юридическое образование, в 2000 году она закончила по соответствующей специальности Калининградский государственный университет.

Среди приоритетных направлений своей новой работы Кузнецова обозначила оптимизацию структуры государственной собственности, пополнение доходной части регионального бюджета, «содействие формированию налоговой базы по земельному и имущественным налогам через вовлечение в оборот незадействованных объектов имущества, земель сельскохозяйственного назначения, использование активов области в качестве инструмента привлечения продуктивных инвесторов».

«Отдельной и сложной задачей представляется сохранение объектов культурного наследия, многие из которых находятся в разрушенном, практически руинированном состоянии, исключающем их востребованность интересантами», — процитировала пресс-секретарь Кузнецову.

Также предстоит продолжить непростую работу по изъятию земельных участков для строительства и реконструкции объектов, предусмотренных Федеральной целевой программой «Развитие Калининградской области на период до 2020 года». Как отметила Кузнецова, эти задачи были поставлены перед ней врио губернатора, по ее мнению, они требуют «нестандартных решений».

Также Валерия Родина привела слова самого Антона Алиханова касательно нового назначения. Он отметил, что президент поставил задачу до ноября 2017 года произвести инвентаризацию имущества, находящегося в собственности субъектов.

«Необходимо также приватизировать имущество, не приносящее доход в областной бюджет, а также не используемое для решения социальных задач. Именно поэтому нам необходимо было привлечь к решению таких серьезных вопросов высококвалифицированного юриста. Уверен, что она хорошо справится с возложенными на нее обязанностями» , — прокомментировал глава региона свое решение.

Напомним, ранее в ГК «Содружество-Соя» также работал еще одна креатура Алиханова — вице-премьер Александр Шендерюк-Жидков, занимавший должность финансового директора в ООО «Содружество».

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