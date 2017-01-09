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13:41 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Собянин: На Кожуховской ветке впервые в Москве идет прокладка двухпутного тоннеля

Для строительства Кожуховской линии столичной подземки в практике метростроения в Москве впервые используют тоннелепроходческий щит большого диаметра. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин, инспектируя ход работ по проходке перегонного тоннеля от станции «Косино» в сторону станции «Юго-Восточная» строящейся Кожуховской линии метро.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Метростроители работают и в выходные, и в морозные дни. Работа не останавливалась ни на час. Мы находимся на строительстве одной из самых больших веток метро — Кожуховской, которая пройдет от «Авиамоторной» до «Некрасовской» и обеспечит улучшение транспортного обеспечения москвичей. Помимо этого она позволит разгрузить перегруженную (Таганско-Краснопресненскую — прим. Агентства «Москва») ветку до «Выхино» и «Котельники», — сказал Собянин.

Часть этой линии (Кожуховской) строится двухпутным щитом диаметром 10,8 м. Это уникальный щит для Москвы, впервые идет такая проходка. Это сооружение высотой с трехэтажный дом, огромное сооружение. Вот его запустили в строй.
Сергей СобянинМэр Москвы

Как отметил мэр, в настоящее время запущен один такой щит, а через два месяца будет запущен второй.

«Надеюсь, что в плановые сроки в 2018 г. эта ветка будет запущена», — добавил мэр столицы.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии, на данном участке строящейся Кожуховской линии для строительства двухпутного тоннеля впервые применен тоннелепроходческий щит-гигант «Лилия». Его диаметр составляет 10,85 м, что позволяет ему заменить два стандартных щита диаметром 6 м. Применение щита большого диаметра позволяет увеличить скорость строительства метро. Щит «Лилия» может проходит 350−400 погонных метров в месяц, когда стандартный щит проходит около 250 погонных метров в месяц. Тоннелепроходческий комплекс изготовлен немецкой фирмой Herrenknecht AG.

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Строительство двухпутного тоннеля пройдет на участке от станции «Косино» до станции «Нижегородская улица». На других участках линии тоннели будут проложены традиционным способом — проходкой двух тоннелепроходческих комплексов.

Станция метро «Косино», откуда началось движение щита «Лилия», разместится на участке между Лермонтовским проспектом и железнодорожными путями Казанского направления. Станция будет иметь два подземных вестибюля: через один будет осуществляться пересадка на станцию «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии, а через второй можно будет попасть к железнодорожной платформе «Косино».

Кожуховская линия метро включает девять станций: «Авиамоторная», «Нижегородская улица», «Стахановская», «Окская», «Юго-Восточная», «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская», «Некрасовка». Они разместятся в районах, которые сейчас не обеспечены метро. Линия пройдет от станции «Авиамоторная» на шоссе Энтузиастов до станции «Нижегородская улица» в начале Рязанского проспекта, далее — вдоль Рязанского проспекта за МКАД в районы Жулебино, Косино-Ухтомский и Некрасовка. Общая длина ветки составит 17,2 км. В материалах отмечается, что Кожуховскую линию планируют достроить в 2018 г. Ее строительство началось в 2012 г.

Электродепо для обслуживания поездов Кожуховской линии разместится в районе Косино-Ухтомский на участке площадью около 12 га в производственной зоне «Руднево». Ожидается, что работа Кожуховской линии позволит разгрузить юго-восточный участок Таганско-Краснопреснеской линии и Калининскую линию. Новая ветка столичного метро улучшит транспортное обслуживание около 800 тыс. человек — жителей Нижегородского района, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомского, Некрасовки, Текстильщиков, Кузьминок, а также Люберец.

В 2016 г. было построено более чем 16 км линий подземного метро. Всего за шесть лет в период с 2011 по 2016 гг. построили 101 км новых линий, 55 новых станций. Сообщается, что в ближайшие несколько лет в Москве планируется открытие 50 станций и строительство 120 км новых линий. Это обеспечит 93% москвичей возможностью добраться пешком до дома.

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