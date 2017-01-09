Собянин: На Кожуховской ветке впервые в Москве идет прокладка двухпутного тоннеля

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Метростроители работают и в выходные, и в морозные дни. Работа не останавливалась ни на час. Мы находимся на строительстве одной из самых больших веток метро — Кожуховской, которая пройдет от «Авиамоторной» до «Некрасовской» и обеспечит улучшение транспортного обеспечения москвичей. Помимо этого она позволит разгрузить перегруженную (Таганско-Краснопресненскую — прим. Агентства «Москва») ветку до «Выхино» и «Котельники», — сказал Собянин.

Часть этой линии (Кожуховской) строится двухпутным щитом диаметром 10,8 м. Это уникальный щит для Москвы, впервые идет такая проходка. Это сооружение высотой с трехэтажный дом, огромное сооружение. Вот его запустили в строй. Сергей Собянин Мэр Москвы

Как отметил мэр, в настоящее время запущен один такой щит, а через два месяца будет запущен второй. «Надеюсь, что в плановые сроки в 2018 г. эта ветка будет запущена», — добавил мэр столицы. Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии, на данном участке строящейся Кожуховской линии для строительства двухпутного тоннеля впервые применен тоннелепроходческий щит-гигант «Лилия». Его диаметр составляет 10,85 м, что позволяет ему заменить два стандартных щита диаметром 6 м. Применение щита большого диаметра позволяет увеличить скорость строительства метро. Щит «Лилия» может проходит 350−400 погонных метров в месяц, когда стандартный щит проходит около 250 погонных метров в месяц. Тоннелепроходческий комплекс изготовлен немецкой фирмой Herrenknecht AG.

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