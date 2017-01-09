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13:53 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутске открылась областная спортивная школа по хоккею с мячом «Сибскана»

В Иркутске на стадионе «Труд» открылась спортивная школа по хоккею с мячом «Сибскана».

Источник: РИА "Новости"

Как 9 января 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, новую детскую спортшколу посетил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Напомним, по решению главы региона отделения для занятий детей хоккеем с мячом созданы в Усть-Илимске, Братске, Бодайбо, Усть-Куте, Железногорске-Илимском, Свирске, Шелехове и Тулуне. В январе там завершится набор мальчиков и девочек.

«Мы задумали масштабное мероприятие — создать в Иркутской области восемь отделений детской школы по хоккею с мячом. Это было непростое решение, оно принято несмотря на сложности с региональным бюджетом. Такой шаг напрашивался давно, потому что успехи спортсменов и команд по этому виду спорта в Иркутской области очень большие, есть интерес жителей региона и молодежи, но детско-юношеских школ создано не было. Надеюсь, теперь заработает механизм роста спортсменов по всему региону. Ведь можно просто собирать профессиональную команду, другое дело — когда занимается молодежь и создается резерв», — отметил губернатор.

«Почти тысяча детей будут заниматься хоккеем с мячом. В “Байкал-Энергии” есть юношеские команды, лучшие игроки из детской школы будут попадать туда. Без серьезной детско-юношеской спортивной школы невозможен успех команды. Это еще один шаг к тому, чтобы “Байкал Энергия” была сформирована в большинстве из местных игроков», — отметил президент региональной федерации по хоккею с мячом Владимир Матиенко.

В Иркутске будет набрано четыре детские команды по хоккею с мячом. Занятия для мальчиков и девочек будут проводиться на базе стадионов «Труд» и «Локомотив». На 2017 года из областного бюджета планируется выделить 56 млн рублей. Средства предназначены на закупку спортивной формы, коньков, клюшек, двух микроавтобусов.

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