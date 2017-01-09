В Иркутске открылась областная спортивная школа по хоккею с мячом «Сибскана»
В Иркутске на стадионе «Труд» открылась спортивная школа по хоккею с мячом «Сибскана».
В Иркутске на стадионе «Труд» открылась спортивная школа по хоккею с мячом «Сибскана».
Как 9 января 2017 года сообщила
Напомним, по решению главы региона отделения для занятий детей хоккеем с мячом созданы в
«Мы задумали масштабное мероприятие — создать в Иркутской области восемь отделений детской школы по хоккею с мячом. Это было непростое решение, оно принято несмотря на сложности с региональным бюджетом. Такой шаг напрашивался давно, потому что успехи спортсменов и команд по этому виду спорта в Иркутской области очень большие, есть интерес жителей региона и молодежи, но
«Почти тысяча детей будут заниматься хоккеем с мячом. В “Байкал-Энергии” есть юношеские команды, лучшие игроки из детской школы будут попадать туда. Без серьезной
В Иркутске будет набрано четыре детские команды по хоккею с мячом. Занятия для мальчиков и девочек будут проводиться на базе стадионов «Труд» и «Локомотив». На 2017 года из областного бюджета планируется выделить 56 млн рублей. Средства предназначены на закупку спортивной формы, коньков, клюшек, двух микроавтобусов.