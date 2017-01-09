Исполком Челябинского реготделения «ЕР» возглавил магнитогорец
Решение Президиума Генсовета партии поступило в Челябинск в понедельник, 9 января.
Решение Президиума Генсовета партии поступило в Челябинск в понедельник, 9 января.
Исполнительный комитет Челябинского регионального отделения «Единой России» возглавил выходец из Магнитогорска Алексей Малофеев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Соответствующее решение Президиума Генсовета партии поступило в Челябинск в понедельник, 9 января.
Напомним, предыдущий руководитель исполкома Алексей Лошкин, занимавший пост ровно год, сложил полномочия в декабре 2016 года в связи с переходом на другую работу.
Женат, воспитывает двоих детей.