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12:43 (мск), источник: dostup1.ru

Исполком Челябинского реготделения «ЕР» возглавил магнитогорец

Решение Президиума Генсовета партии поступило в Челябинск в понедельник, 9 января.

Исполнительный комитет Челябинского регионального отделения «Единой России» возглавил выходец из Магнитогорска Алексей Малофеев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Соответствующее решение Президиума Генсовета партии поступило в Челябинск в понедельник, 9 января.

Напомним, предыдущий руководитель исполкома Алексей Лошкин, занимавший пост ровно год, сложил полномочия в декабре 2016 года в связи с переходом на другую работу.

Женат, воспитывает двоих детей.

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