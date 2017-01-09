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12:40 (мск), источник: СуперОмск

Путин назначил пять судей в Омской области

Президент Владимир Путин подписал указ от 2 января 2017 года о назначении большой группы судей и представителей в квалификационных коллегиях по субъектам федерации.

Источник: Reuters

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, в качестве председателя Муромцевского районного суда в Омской области была переназначена Альфия Ахметова. Она занимает этот пост с 2010 года, а до прихода в судейский корпус работала заместителем прокурора Муромцевского района.

В Омском областном суде назначили двух судей — Юлию Леневу и Галину Рассказову (ранее работали соответственно в Советском и Центральном районных судах Омска). Двое перестановок произведено в районных судах — Елена Степанова стала судьей в Омском районном суде, а Наталья Ерофеева — в Советском райсуде Омска. Ранее обе они являлись мировыми судьями на участках в Советском округе.

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