Путин назначил пять судей в Омской области

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, в качестве председателя Муромцевского районного суда в Омской области была переназначена Альфия Ахметова. Она занимает этот пост с 2010 года, а до прихода в судейский корпус работала заместителем прокурора Муромцевского района.

В Омском областном суде назначили двух судей — Юлию Леневу и Галину Рассказову (ранее работали соответственно в Советском и Центральном районных судах Омска). Двое перестановок произведено в районных судах — Елена Степанова стала судьей в Омском районном суде, а Наталья Ерофеева — в Советском райсуде Омска. Ранее обе они являлись мировыми судьями на участках в Советском округе.