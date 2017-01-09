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13:04 (мск), источник: ИА REGNUM

Вице-губернаторам Свердловской области резко увеличили зарплату

Соответствующий указ главы региона вступил в силу с начала 2017 года.

Источник: Reuters

На Среднем Урале существенно вырастут оклады главы администрации губернатора Свердловской области и заместителей главы региона. Соответствующий указ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Согласно правовому документу, ежемесячное денежное поощрение будет выплачиваться первым заместителям главы региона Владимиру Тунгусову и Алексею Орлову в размере 4,3 должностного оклада. Заместителям губернатора размер поощрения составит 3,7 от оклада, а выплаты для рядовых министров установлены в размере 1,6 должностного оклада.

Указом главы региона устанавливается порядок выплаты вице-губернаторам и министрам Свердловской области материальной помощи. «Материальная помощь члену правительства Свердловской области выплачивается на основании правового акта государственного органа Свердловской области, за счет бюджетной сметы которого ему производится выплата денежного содержания, в соответствии с размером материальной помощи, определяемым правовым актом губернатора Свердловской области», — отмечается в указе.

Указ был подписан 29 декабря 2016 года, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области 30 декабря и вступил в силу с 1 января 2017 года.

Согласно этому указу, внесены изменения в указ губернатора от 28 декабря 2010 года № 1395-уг «О денежном содержании членов правительства Свердловской области». В первоначальной версии документа пункт 4 звучал так: «Ежемесячное денежное поощрение выплачивается члену Правительства Свердловской области в размере 160 процентов должностного оклада».

Отметим, что помимо должностных окладов государственные служащие Среднего Урала получают надбавки за выслугу лет и классный чин. Также им предусмотрены доплаты за районный коэффициент и иные премии. В итоге дополнительные выплаты существенно увеличивают реальную зарплату высокопоставленных чиновников Свердловской области.

Так, например, доход главы региона в 2015 году составил более 3,3 миллионов рублей, доход главы правительства (упразднённая ныне должность) составлял чуть более 3,1 миллиона рублей. Глава администрации губернатора в 2015 году задекларировал доход в размере более 3,2 миллиона рублей, а доход, являвшегося в 2015 году первым заместителем председателя правительства области Алексея Орлова, составил почти три миллиона рублей.

Напомним, что ранее Евгений Куйвашев утвердил размеры должностных окладов для своих заместителей и министров. Первым заместителям губернатора был назначен ежемесячный оклад в размере более 47 тыс. рублей, вице-губернаторам — порядка 45 тыс. рублей, а оклад министра утверждён в размере около 38 тыс. рублей. Согласно принятому бюджету Свердловской области, в 2017 году размеры окладов ежемесячного денежного содержания гражданских государственных служащих региона проиндексированы на 4%.

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