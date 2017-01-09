Указом президента утверждены новые назначения в судейском корпусе Среднего Урала

Согласно нему, произведены новые назначения в том числе в судейском корпусе Свердловской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда.

Так, судьями Свердловского облсуда были назначены Засыпкина Жанна Юрьевна, ранее вершившая правосудие в Синарском районном суде Каменска-Уральского, и Салтыков Евгений Викторович, который до этого являлся судьей Ленинского районного суда Екатеринбурга.

Помимо этого, председателем Артинского районного суда назначен Прибытков Игорь Николаевич, заместителем председателя Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга — Порозов Владимир Вячеславлович, председателем Слободо-Туринского районного суда — Сергеева Елена Владимировна.

Екатеринбургский гарнизонный военный суд возглавит Гладких Сергей Анатольевич.

Также, судьями Верхнесалдинского районного суда были назначены Аубакирова Наталья Михайловна и Юкина Елена Валериевна. В Краснотурьинском городском суде судейский корпус пополнит Сумбаева Светлана Петровна. В Красноуфимском районном суде судьями назначены: Байдин Сергей Михайлович, Галкина Ирина Валентиновна и Сутормина Елена Валерьевна.

С полным текстом Указа о назначении судей федеральных судов и о представителях в квалификационных коллегиях судей субъектов Федерации можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.