Адвокат председателя правления ЕНПФ рассказал подробности дела

«Принимать решение о законности или незаконности вправе только суд. Это не полномочия органов уголовного преследования. Могли инициировать процесс в гражданском порядке. Подали бы в СМЭС Алматы иск о признании сделки недействительной, и тогда органы преследования могли бы разбираться есть ли здесь уголовно-наказуемое деяние. Так что это совершенно необоснованное начало уголовного дела», — сказал Блох.

По словам адвоката, Муса Бахтов был задержан якобы только за то, что исполнял свои должностные обязанности, то есть он вынес заключение по проводимой ЕНПФ и ТОО «Бузгул Аурум» сделке.

«Ерденаев не совершал никакого преступления. Я категорически заявляю это. Сейчас рановато какие-то выводы делать. Следственных действий как таковых не было. Были только допрошены следователем, где объяснили, что ничего не совершали», — отметил Блох.

Блох добавил, что, по его данным, те пять миллиардов тенге, на которые купил ЕНПФ облигации, находятся на счету в банке и их можно в любой момент вернуть. Саму сделку Блох назвал выгодной.

«Пенсионные деньги не использовались, использовались активы ЕНПФ. ЕНПФ обязан сам себя содержать, чтобы не брать пенсионные на свое содержание. Он это сделал. Сделка выгодная. 19 процентов годовых. Где вы найдете такого инвестора? А здесь облигации обеспечены золотосодержащим рудником. Есть заключение магнитно-резонансное, самое последние, что там количество золота содержится от 60 до 220 тонн», — отметил Блох.

«ЕНПФ тем более застраховал себя дважды. Он получил гарантийное обязательство от акционерного общества, у которого активы на 15 миллиардов оценены. В течение года деньги могут быть поставлены на место, если вдруг эмитент пустит дефолт», — добавил Блох.

Также стало известно, что в качестве залога Ерденаев предоставил свою квартиру, которая оценена на 90 миллионов тенге, а Бахтов — земельный участок за 13 миллионов тенге. Адвокат учредителя ТОО «Булгур Аурум» Бахытжан Кенжебаева и директора ТОО «Булгур Аурум» Азата Найзагарина Галым Нурпеисов заявил, что не согласен с предъявленными статьями его подзащитным.

«Я категорически не согласен с тем, что сейчас им вменяют. Им вменяют присвоение, хотя они к нему никакой связи не имеют. У них (правоохранительных органов. — Прим. автора) ничего нет. Мои подзащитные — нормальные бизнесмены. Будем разбираться. Во-первых, чтобы присвоить, ему необходимо ее вверить. А это он взял в займ. Через пять лет он должен был вернуть. О каком присвоении может идти речь? Он выдал займовые облигации. Через пять лет должен был вернуть. Деньги взял на работу. Теперь определенные операции проходят, в банках списывают. Тут можно подать иск в суд о восстановлении первоначального положения, а им вменяют якобы то, что присвоили. Это официальная сделка на бирже — называется займовая операция», — сказал Нурпеисов.

Доабавим, что сейчас в Алматинском городском суде проходят слушания по обжалованию меры пресечения всем четверым фигурантам дела. Содержание под стражей на два месяца был санкционирован Алмалинским районным судом. Органами досудебного расследования Руслан Ерденаев и другие подозреваются в совершении умышленного тяжкого уголовного правонарушения против собственности. Им предъявлено обвинение по статье 189, части 4 пункта 2 УК РК — «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества». По версии следствия, ЕНПФ приобрел облигации ТОО «Бузгул Аурум» на сумму в пять миллиардов тенге через биржу KASE за счет собственных средств, по этому факту проверку проводит департамент КНБ по Алматы. Дата совершения сделки — 6 октября 2016 года.

«21 декабря к нам обратились представители правоохранительных органов. Это внеплановая проверка в рамках возбужденного уголовного дела. Создана группа, куда вошел представитель Нацбанка РК», — сказал Терентьев.

Финансовый регулятор начал проверку по операциям, осуществленным ЕНПФ в отношении инвестирования собственных активов 21 декабря. Пенсионные накопления граждан отделены от баланса АО и учитываются раздельно. В Нацбанке РК подчеркнули, что инвестирование пенсионных накоплений осуществляется исключительно по направлениям, одобренным Советом по управлению Национальным фондом РК на 2016 год. При этом в 2016 году не предусматривается инвестирование пенсионных активов в финансовые инструменты частных компаний реального сектора экономики. Досудебное расследование по факту покупки ЕНПФ пакета облигаций начато по заявлению Нацбанка.