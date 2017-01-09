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19:11 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

В Мособлдуме не поддерживают введение запрета на иностранные мессенджеры для подмосковных чиновников

В Московской областной думе не поддерживают введение запрета на использование иностранных мессенджеров для чиновников в регионе. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель председателя Московской областной думы, член комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Кирилл Жигарев.

Источник: AP 2016

«Прежде чем что-то запрещать и вводить запреты, нужно сначала иметь альтернативы. Просто если их (мессенджеры — прим. Агентства “Москва”) отменять, то как тогда общение и взаимодействие осуществлять? Всегда в органе власти должна быть общая группа, в которой можно оперативно обмениваться информацией. Если будет альтернативный мессенджер, то мы готовы поддержать, это не столь принципиальный вопрос», — сказал К. Жигарев.

Он также отметил, что там, где на данный момент уже используются альтернативные корпоративные мессенджеры, люди испытывают трудности в работе с ними. «Зная, что есть уже разработанные корпоративные мессенджеры, но знаю также, что у этих людей проблемы с ними, потому что должны внедрить все это дело, а людям где-то не дают хода, где-то они не могут приноровиться», — добавил он.

Ранее в СМИ сообщалось, что заместитель главы администрации Калининграда Анна Апполонова подписала приказ, согласно которому в муниципальных учреждениях города введен запрет на использование «продуктов и услуг иностранных интернет-компаний».

Как отмечается в приказе, запрет распространяется как на подведомственные комитету по социальной политике организации, так и на сотрудников комитетов по социальной политике и по образованию городской администрации.

Среди попавших под запрет продуктов — мессенджеры Skype, Facebook Messenger, Viber и WhatsApp, электронная почта Gmail Dropbox, Yahoo, Hotmail и «Яндекс. Почта», облачные хранилища Dropbox, Google диск, Яндекс. Диск, Microsoft One Drive, аналитические сервисы Google Metrics и Яндекс. Метрика, а также сервисы для управления сайтами Google Sites, Profis CMS и другие.

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