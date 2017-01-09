Первые стратегические поручения Бориса Дубровского в 2017 году
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский определил стратегические задачи для своих подчиненных на наступивший 2017 год.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский определил стратегические задачи для своих подчиненных на наступивший 2017 год.
Первые поручения глава региона дал на аппаратном совещании с замами и министрами в первый рабочий день нового года, сообщил
В сфере внешнеэкономической деятельности региону предстоит расширить и укрепить связи с Казахстаном, Китаем, Индией и Ираном. Планируется активизировать выставочную деятельность в этих странах. Делегация Челябинской области будет участвовать в «Астана-форуме». В этом году Челябинск примет у себя XIV Форум межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан.
Перед минсельхозом поставлена задача довести средства господдержки до аграриев в кратчайшие сроки до начала посевной. Предстоит организовать более детализированное и грамотное распределение форм господдержки селу. Как ранее отмечал Борис Дубровский, что в 2017 году в
Министерству экологии предстоит предпринять реальные шаги по формированию свободного тома
Кроме того, в Год экологии в регионе планируется активизировать переход на новую систему обращения с ТБО. Челябинская область в числе немногих регионов уже утвердила территориальную схему обращения с отходами и готова приступить к конкурсному отбору региональных операторов. Как отметила региональный министр экологии Ирина Гладкова, согласно разработанной схеме, область разделена на 6 кластеров, в каждом из которых будет определен на конкурсной основе региональный оператор.
В культурной и спортивной сфере планируется актуализировать подробный календарь мероприятий, расставив правильные акценты. Так, Челябинску уже не придется принимать у себя финал Кубка мира по конькобежному спорту, который должен был пройти 10 — 12 марта в ЛД «Уральская молния». Но 5есть большая вероятность, что этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» состоится на горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Миассе.