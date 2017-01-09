На пост главы Нацполиции претендуют 64 кандидата — Аваков
Министр внутренних дел сообщил об окончании приема заявок на должность главы Национальной полиции, которую ранее возглавляла Хатия Деканоидзе. С заявками будет работать конкурсная комиссия.
Министр внутренних дел сообщил об окончании приема заявок на должность главы Национальной полиции, которую ранее возглавляла Хатия Деканоидзе. С заявками будет работать конкурсная комиссия.
КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. На пост главы Нацполиции претендуют 64 кандидата, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
«Завершился прием заявок на консультативный конкурс на главу Нацполиции Украины. Поданы 64 заявки, с которыми начинает работу конкурсная комиссия», — написал Аваков в Twitter.
В ноябре Кабмин уволил главу Национальной полиции Хатию Деканоидзе с занимаемой должности по собственному желанию. Она занимала этот пост с 4 ноября 2015 года. Обязанности главы Нацполиции в данный момент исполняет Вадим Троян.
Аваков объявил конкурс на должность руководителя Национальной полиции. Как пояснял ранее глава МВД, комиссия определит