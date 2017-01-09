На пост главы Нацполиции претендуют 64 кандидата — Аваков

В ноябре Кабмин уволил главу Национальной полиции Хатию Деканоидзе с занимаемой должности по собственному желанию. Она занимала этот пост с 4 ноября 2015 года. Обязанности главы Нацполиции в данный момент исполняет Вадим Троян.

«Завершился прием заявок на консультативный конкурс на главу Нацполиции Украины. Поданы 64 заявки, с которыми начинает работу конкурсная комиссия», — написал Аваков в Twitter.