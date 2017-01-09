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14:01 (мск), источник: Sputniknews.kz

Асад сомневается, что в Астане будет настоящая сирийская оппозиция

Сирийский президент Башар Асад заявил, что готов к переговорам в Астане.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 9 янв — Sputnik. Результаты переговоров по Сирии в Астане зависят от того, какая оппозиция будет в них участвовать, рассказал президент Сирии Башар Асад в интервью французским СМИ, передает РИА Новости.

«Кто будет там с другой стороны? Мы до сих пор не знаем… Будет ли настоящая сирийская оппозиция? И когда я говорю “настоящая”, имею ввиду, что у нее есть народное начало в Сирии, а не основы саудовские, французские или британские. Предполагается, что оппозиция будет сирийской и обсуждаться будут проблемы Сирии, в связи с этим успех предстоящих переговоров и их право на существование будет зависеть от этих моментов», — цитирует слова президента сирийское национальное агентство САНА.

Президент Сирии, в свою очередь, подтвердил готовность к переговорам в Астане по урегулированию в Сирии, отметив, что никаких ограничений со стороны Дамаска для диалога нет.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По словам Путина, новая площадка может дополнять женевские переговоры.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане. Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января, а в Женеве — 8 февраля под эгидой спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

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