В Омской области глав сельских поселений оштрафовали за отсутствие сайта

Глав трёх сельских поселений Омской области привлекли к административной ответственности за нарушения прав предпринимателей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Главы администраций Фирстовского, Становского и Чебаклинского сельских поселений не создали информационную систему или официальный сайт информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, что нарушает права предпринимателей на получение информационной поддержки.

Прокурор Большеуковского района Омской области вынес постановления о возбуждении в отношении глав данных поселений дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ «неразмещение в сети Интернет информации о деятельности органов местного самоуправления в случаях, если обязанность по размещению такой информации установлена законом». По результатам рассмотрения административных производств, виновным лицам назначено наказание в виде штрафов в размере 3 тысячи рублей каждому.