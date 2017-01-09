Новые назначения произошли в администрации Таганрога

Новые кадровые назначения произошли в администрации Таганрога.

По информации городских властей, на должность управляющего делами администрации Таганрога назначен Максим Баксов, до этого работавший специалистом-экспертом сектора оперативного контроля в главном контрольном управлении при губернаторе Ростовской области.

«Максим Владимирович будет курировать отдел по работе с общественными объединениями, отдел информационно-коммуникационных технологий, отдел муниципальной службы и кадров, отдел бухгалтерского учета и отчетности, общий отдел, контрольно-организационный и административно-хозяйственный отделы, пресс-службу», — говорится в сообщении.

Комитет по архитектуре и градостроительству возглавил Юрий Берестов, который ранее исполнял обязанности председателя этого комитета.

На должность директора МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Таганроге» назначена Лариса Провоторова. Ранее она была заместителем руководителя МФЦ.