Новые назначения произошли в администрации Таганрога
Назначены управделами городской администрации, а также руководители МФЦ и комитета по архитектуре и градостроительству.
Назначены управделами городской администрации, а также руководители МФЦ и комитета по архитектуре и градостроительству.
Новые кадровые назначения произошли в администрации Таганрога.
По информации городских властей, на должность управляющего делами администрации Таганрога назначен Максим Баксов, до этого работавший
«Максим Владимирович будет курировать отдел по работе с общественными объединениями, отдел
Комитет по архитектуре и градостроительству возглавил Юрий Берестов, который ранее исполнял обязанности председателя этого комитета.
На должность директора МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Таганроге» назначена Лариса Провоторова. Ранее она была заместителем руководителя МФЦ.