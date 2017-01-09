В марте выберут главу в челябинском муниципалитете

К этому времени заканчивается срок полномочий действующего главы поселения Дмитрия Кузьмина, избранного на должность в 2012 году.

Напомним, 6 января 2017 года закончился срок выдвижения кандидатов на должность главы Бобровского сельского поселения. Свои кандидатуры выдвинули шесть претендентов. Четверо самовыдвиженцев: Валерий Байбусов, Дмитрий Кузьмин, Андрей Макшанов и Яков Сазонов. Кроме того, Татьяна Соснина выдвинута челябинским отделением ЛДПР, Фарит Фаизов-Троицким районным местным отделением «Единой России».

С 16 января до 6 вечера 27 января 2017 года выдвинутые кандидаты должны предоставить в избирательную комиссию Бобровского сельского поселения документы для регистрации.

Закон «О муниципальных выборах в Челябинской области» также предусматривает проведение досрочного голосования. В случае если избиратели Бобровского сельского поселения не имеют возможности прибыть на избирательные участки 12 марта, они смогут проголосовать досрочно:

— в помещении избирательной комиссии Бобровского сельского поселения с 1 по 7 марта;.

— в помещении участковых комиссий с 8 по 11 марта.

12 марта 2017 года голосование на выборах главы Бобровского сельского поселения Троицкого муниципального района будет осуществляться с 8 до 22 часов по местному времени.