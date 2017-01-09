Суд оставил под стражей главу ЕНПФ Руслана Ерденаева

Алматинский городской суд оставил без удовлетворения жалобы на постановление о мере пресечения председателю правления АО «ЕНПФ» Руслану Ерденаеву, начальнику управления финансовых рисков департамента управления рисками АО «ЕНПФ» Мусе Бахтову, председателю наблюдательного совета АО «АлатауМунайАлтын», а также учредителю ТОО «Бузгул Аурум» Бахытжану Кенжебаеву, директору ТОО «Бузгул Аурум» Азату Найзагарину. «Суд даже не принял залог подозреваемых в общей сумме пять миллиардов тенге», — сказал адвокат учредителя ТОО «Булгур Аурум» Бахытжана Кенжебаева и директора ТОО «Булгур Аурум» Азата Найзагарина Галым Нурпеисов. Таким образом, на время следствия все четверо останутся под стражей и будут находиться в следственном изоляторе. Содержание под стражей на два месяца было санкционировано алмалинским районным судом. Органами досудебного расследования Руслан Ерденаев и другие подозреваются в совершении умышленного тяжкого уголовного правонарушения против собственности. Им предъявлено обвинение по статье 189, части 4 пункта 2 УК РК — «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества».

Ранее адвокаты фигурантов по делу ЕНПФ прокомментировали задержание и арест своих подзащитных. По версии следствия, ЕНПФ приобрел облигации ТОО «Бузгул Аурум» на сумму пять миллиардов тенге через биржу KASE за счет собственных средств, по этому факту проверку проводит департамент КНБ по Алматы. Дата совершения сделки — 6 октября 2016 года.

«21 декабря к нам обратились представители правоохранительных органов. Это внеплановая проверка в рамках возбужденного уголовного дела. Создана группа, куда вошел представитель Нацбанка РК», — сказал Терентьев.

Финансовый регулятор начал проверку по операциям, осуществленным ЕНПФ в отношении инвестирования собственных активов 21 декабря. Пенсионные накопления граждан отделены от баланса АО и учитываются раздельно. В Нацбанке РК подчеркнули, что инвестирование пенсионных накоплений осуществляется исключительно по направлениям, одобренным Советом по управлению Национальным фондом РК на 2016 год. При этом в 2016 году не предусматривается инвестирование пенсионных активов в финансовые инструменты частных компаний реального сектора экономики. Досудебное расследование по факту покупки ЕНПФ пакета облигаций начато по заявлению Нацбанка.