Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
Как избавиться от апатии и войти в рабочий ритм
Трамп сделал заявление после подписания Обамой нового указа
Мария Шукшина впервые за долгое время показала младших сыновей
Сергей Лазарев впервые поделился фотографией сына
Эльвира Набиуллина подвела итоги 2016 года Глава ЦБ рассказала, как российская экономика адаптируется к внешним вызовам
50-летняя Джанет Джексон родила сына
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
Подростка убило током при катании с горки
Сына президента нашли мертвым в его квартире
Трамп высмеял освещение каналами США ответа РФ на санкции – СМИ
«Сажать будут массово»: СМИ о поручении Путина
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото)
Звезда «Физрука» Полина Гренц изменилась до неузнаваемости
Киев готов к уступкам Москве ради жизней украинцев - СМИ
Теракт в Стамбуле: СМИ Турции подозревают США
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
13События недели в фотографиях
9Стрельба в стамбульском клубе
1135-летие герцогини Кембриджской
14События недели в фотографиях
14:34 (мск), источник: Tengrinews

Суд оставил под стражей главу ЕНПФ Руслана Ерденаева

Алматинский городской суд отказал в удовлетворении жалобы об изменении меры пресечения Ерденаеву.

Источник: Tengrinews

В алматинском городском суде рассмотрели жалобу на постановление об аресте четырех фигурантов дела ЕНПФ, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Алматинский городской суд оставил без удовлетворения жалобы на постановление о мере пресечения председателю правления АО «ЕНПФ» Руслану Ерденаеву, начальнику управления финансовых рисков департамента управления рисками АО «ЕНПФ» Мусе Бахтову, председателю наблюдательного совета АО «АлатауМунайАлтын», а также учредителю ТОО «Бузгул Аурум» Бахытжану Кенжебаеву, директору ТОО «Бузгул Аурум» Азату Найзагарину. «Суд даже не принял залог подозреваемых в общей сумме пять миллиардов тенге», — сказал адвокат учредителя ТОО «Булгур Аурум» Бахытжана Кенжебаева и директора ТОО «Булгур Аурум» Азата Найзагарина Галым Нурпеисов. Таким образом, на время следствия все четверо останутся под стражей и будут находиться в следственном изоляторе. Содержание под стражей на два месяца было санкционировано алмалинским районным судом. Органами досудебного расследования Руслан Ерденаев и другие подозреваются в совершении умышленного тяжкого уголовного правонарушения против собственности. Им предъявлено обвинение по статье 189, части 4 пункта 2 УК РК — «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества».

Читайте также
Адвокат председателя правления ЕНПФ рассказал подробности дела

Ранее адвокаты фигурантов по делу ЕНПФ прокомментировали задержание и арест своих подзащитных. По версии следствия, ЕНПФ приобрел облигации ТОО «Бузгул Аурум» на сумму пять миллиардов тенге через биржу KASE за счет собственных средств, по этому факту проверку проводит департамент КНБ по Алматы. Дата совершения сделки — 6 октября 2016 года.

«21 декабря к нам обратились представители правоохранительных органов. Это внеплановая проверка в рамках возбужденного уголовного дела. Создана группа, куда вошел представитель Нацбанка РК», — сказал Терентьев.

Финансовый регулятор начал проверку по операциям, осуществленным ЕНПФ в отношении инвестирования собственных активов 21 декабря. Пенсионные накопления граждан отделены от баланса АО и учитываются раздельно. В Нацбанке РК подчеркнули, что инвестирование пенсионных накоплений осуществляется исключительно по направлениям, одобренным Советом по управлению Национальным фондом РК на 2016 год. При этом в 2016 году не предусматривается инвестирование пенсионных активов в финансовые инструменты частных компаний реального сектора экономики. Досудебное расследование по факту покупки ЕНПФ пакета облигаций начато по заявлению Нацбанка.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
За убийство матери троих детей жителя Атырау приговорили к 11 годам
Кремль заявил о «серьезной усталости» от обвинений в кибератаках
ПФР назвал срок получения пенсионерами выплаты в 5 тысяч рублей
Новый год — новые цены: ЖКХ, бензин, транспорт
Следствие просит продлить домашний арест Улюкаева
Серверы ЕК более 100 раз подверглись кибератакам в 2016 году
Трамп ответил на критику Мэрил Стрип и Джимми Фэллона
10 лет первому iPhone: эксперты называли его провалом, но
Спорт
Урожай Роналду: португалец в ожидании очередного приза Сегодня в швейцарском Цюрихе состоится церемония вручения наград ФИФА
Авто
МАЗ-541 — мегаседан из СССР Советское — значит, лучшее! К этому известному лозунгу можно прибавить — и большое. Очень большое
Hi-Tech
CES 2017: 10 самых необычных изобретений На выставке показывают самые технологичные новинки. Но некоторые из них привлекают особое внимание — слишком необычно смотрятся эти гаджеты на фоне других устройств
Кино
От Питта до Портман: все звезды на «Золотом глобусе 2017» Брэд Питт срывает овации, «Ла-Ла Ленд» получает шесть призов, Мэрил Стрип выступает против Трампа — в Лос-Анджелесе прошла 74-я церемония вручения премии «Золотой глобус»
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно?
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Ледяные «дома-бублики» построят на Марсе
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
Полина Гагарина подогрела слухи о своей беременности Певица поразила нарядом на фестивале Григория Лепса «Рождество на Роза Хутор».
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь