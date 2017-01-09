Стала известна судьба начальника свердловского ГУ ФСИН Патронова
Инсайд «АиФ-Урал» и официальное заявление уральского тюремного ведомства.
Инсайд «АиФ-Урал» и официальное заявление уральского тюремного ведомства.
Временно исполняющий полномочия начальника ГУ ФСИН по Свердловской области Сергей Патронов находится в очередном отпуске, куда отбыл с 1 января 2017 года. Об этом в понедельник, 9 января, «АиФ-Урал» сообщили в
Ранее сообщалось, что с 1 января полковник Патронов отстранен от должности. Эта информация на протяжении первой недели 2017 года не комментировалась. «В настоящее время информации о кадровых перестановках в руководстве ГУФСИН России по Свердловской области нет», — уточнила официальный представитель ведомства Дина Татаренкова. По ее словам, после 9 января временно исполнять обязанности начальника ГУФСИН будет один из заместителей начальника управления полковник внутренней службы Олег Давиденко.
По данным источников «АиФ-Урал» Сергей Патронов из отпуска уже не выйдет. «Сергей Владиславович написал рапорт с просьбой об увольнении по выслуге лет. Причина точно неизвестна. Вероятно, на него были возложены слишком большие задачи, которые даже ему, человеку очень компетентному, было сложно выполнить